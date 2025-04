Exintegrante de ‘La casa de los famosos’ enfrenta a dos delincuentes y termina herido ¿Cómo se encuentra?

Salvador Zerboni, primer eliminado de ‘La casa de los famosos All-stars’, encendió las alarmas al contar que había terminado herido tras enfrentar a unos delincuentes que lo querían asaltar en la Ciudad de México.

A través de Instagram, el afamado actor, evidentemente conmocionado, contó que dos personas habían intentado robarle sus pertenencias mientras corría por un parque y, al defenderse, resultó lesionado de una mano.

Salvador Zerboni / Redes sociales

¿Qué le pasó a Salvador Zerboni?

Tras compartir el suceso con sus seguidores, la celebridad contó más de su desagradable experiencia en una entrevista para ‘De primera mano’. Durante la conversación, detalló que, mientras corría, vio a dos jóvenes que lo estaban señalando.

Al principio, pensó que le iban a pedir una foto o simplemente le advertirían que un carro se acercaba, pues estaba cruzando una calle. No obstante, al detenerse, estos sujetos intentaron quitarle sus pertenencias.

Salvador Zerboni “No sabía yo si querían una foto o algo porque traía los audífonos. Me señalaban. Cuando volteé, uno intentó arrancar la cadena, el otro el teléfono”

Sin pensarlo mucho y “por acto reflejo”, comenzó a defenderse y los tres cayeron al suelo, donde estuvieron forcejeando por varios minutos.

¿Cómo está Salvador Zerboni tras el intento de asalto?

De acuerdo con el testimonio del histrión, en algún momento, los delincuentes se rindieron y huyeron de la escena. Aunque no lograron quitarle sus pertenencias, la lucha le dejó una fuerte herida en la mano.

“Nos fuimos los tres al suelo. Allí como que forcejeamos un poco. Fue muy rápido. No entendí si me pegaron, les pegué. Salieron corriendo al final de la historia. Me quedé con mis cosas. No pasó a mayores, solo traigo la mano un poco sangrada. Alcancé a pegarle a uno. Ni tiempo me dio para verles la cara”, expresó.

Aunque no aclaró si procederá legalmente, admitió estar aliviado de que los criminales no tuvieran un arma, pues eso le dio la oportunidad de defenderse sin preocuparse de que lo hirieran de gravedad.

“Si veo un arma, se me caen los calzones, les doy todo lo que tengo. Dos chamacos, aparte de 12 o 14 años, un susto de aquellos. Gracias a Dios que estamos bien”, indicó.

Salvador Zerboni / Redes sociales

¿Salvador Zerboni está enojado con Rey grupero?

En otro orden de ideas, Salvador Zerboni se dijo muy molesto con la actitud que ha tomado Rey grupero en ‘La casa de los famosos All-stars’. El actor considera que el influencer solo se “excusa” con sus problemas emocionales para comportarse de forma indebida.

“Me llevo bien con él, pero juzgo los hechos. Él me da mucho coraje, me identifico con su situación, yo también tuve un problema, fui violento durante muchos años y me da mucho coraje que él se excuse y no quiera salir adelante. Tiene todo el potencial para salir adelante y se excusa”, dijo.

Para finalizar, indicó que, en cuando Rey grupero salga del show, hablará con él para que modifique su comportamiento y pueda volverse una mejor persona.

