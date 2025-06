¿Cómo está Paulo Quevedo? Este es su estado de salud tras hospitalización por cáncer

Paulo Quevedo está pasando por una situación complicada. Y es que, durante su estancia en ‘La casa de los famosos All-stars’, le diagnosticaron cáncer, por lo que tendría que someterse a una operación.

En su momento, el actor mencionó que le había encontrado “dos nódulos en la garganta, las cuerdas vocales. Uno de ellos está bien, pero el otro no está bien. Tenía el aspecto, con ciertas características, que representaba un nódulo cancerígeno”.

Debido a esto, durante el pasado fin de semana fue hospitalizado para operarse, pues, justo como él lo mencionó, dicha intervención era “urgente”, pese a que le comentaron que no representaba “ningún peligro”.

Hace algunas horas, Paulo Quevedo, en entrevista para ‘En casa con Telemundo’, mencionó que ya había salido del hospital y actualmente estaba enfocado en su recuperación.

Mostrándose en una silla de ruedas, el también estrella de realities señaló que la operación había sido todo un éxito y se dijo muy agradecido por todos los mensajes amorosos que ha recibido en estos últimos días.

“Son batallas que nos llegan, hay que enfrentarlas, nos dejan una enseñanza. Tenía que hacerlo sí o sí. Agradecer a la gente por los mensajes”, expresó

En entrevista exclusiva para TVNotas, Paulo Quevedo contó que, en su momento, le pidió ayuda a la producción de ‘La casa de los famosos All-stars’, debido a que le dolía la garganta.

Paulo Quevedo

“Tuve que entrar al confesionario para recibir atención profesional. Le pedí ayuda a los doctores de la producción. Me examinaron y sintieron la bolita. A través de una biopsia y un sonograma detectaron 2 nódulos: Uno benigno y el otro maligno. Afortunadamente no hay señales de que tenga metástasis. No sé desde cuándo lo tengo”