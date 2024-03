LCDLF: ¿Miedo? Tierra y Agua se unen para sacar a Cristina, pero Paulo le pone un alto a Adame por insultarla

¡Sucedió un milagro! Los archienemigos de ‘La casa de los famosos’ se unieron por un fin común: Sacar a Cristina Porta, la única habitante que no quiso estar en ningún grupo y ha logrado sobrevivir por ella misma en el programa siendo independiente y autonombrando su equipo, de una persona, como el ‘team Aire’.

La española ha sido nominada en tres ocasiones y ha logrado regresar por mérito propio a la casa mientras Tierra y Fuagua se despedazaban. Sin embargo, al ver que ha sobrevivido a sus nominaciones y la ven como una rival fuerte al haber sacado a Guty Carrera esta semana, los cuartos enemigos se unieron para lograr eliminar a la española que se ha ganado a su propio público ella sola.

Bajo el lema “los enemigos de tus enemigos son tus amigos”, Tierra y Agua están dispuestos a convivir y dejar atrás sus diferencias por un rato y así lograr debilitar a la integrante que incluso, podría llegar a ser la líder de un nuevo cuarto con la llegada de cuatro nuevos habitantes.

Checa: Nicandro Díaz: Se filtran fotos del accidente en el que murió el productor

En estos momentos Cuarto Tierra, Cuarto Agua, todos los teams y fandoms que se están uniendo y apoyando un bien común!! 🌎🤝🏻💦



Ayer no creía en la alianza pero hoy con todo lo que producción quiere hacer esta más que claro el punto fijo a derrumbar!🚨🚨#LCDLF4 #FueraCristina pic.twitter.com/AGvFyvhIIo — Atenas Victoria🧚🏼‍♀️✨ (@AtenassBu) March 20, 2024

Alfredo Adame insulta a Cristina en La casa de los famosos

Aunque los habitantes de ‘La casa de los famosos’ se han dado la oportunidad de conocer a Alfredo Adame a pesar de lo que se ha visto de él en las calles y con otros compañeros del medio protagonizando peleas en su mayoría con mujeres, el actor ha levantado ámpula al insultar a algunas de ellas en el reality de Telemundo.

En los llamados posicionamientos del programa donde los participantes se encaran, Adame ha pecado con su franqueza al decirle a Ariadna Gutiérrez en una ocasión que “no servía para nada”, y que era “presumida, engreída y una mujer muy aburrida” que carecía de carisma y personalidad.

Sus palabras fueron criticadas por el público en su momento, pero el actor continuó tratando de debilitar a su enemigo, esta vez eligiendo a Cristina Porta como su rival y desde hace unas semanas la ha insultado poniéndole la etiqueta de “apestada” en la casa: “En pocas palabras eres inm4mable”, le comentó en una ocasión.

Puedes ver: La casa de los famosos: Manelyk confronta a Guty Carrera por “negar” a Serrath; él se defiende

Nuevos habitantes, nuevo juego en ‘La casa de los famosos’

Sin embargo, ahora que entraron cuatro nuevos habitantes al reality, los antiguos integrantes que llevan dos meses en el programa no están contentos con su llegada y han tratado a toda costa de que no se unan a Cristina Porta, la participante española que ha logrado jugar como independiente lejos de un grupo de cuartos como Tierra y la alianza Fuagua, así que han hablado mal de ella con Geraldine, Paulo, Patricia y Serrath.

Pero con lo que no contaban los habitantes es que los nuevos tienen una ventaja especial al conocer la mitad del juego al haber entrado apenas al programa y saben muy bien de qué pie cojean todos. Es así que la mayoría de los nuevos integrantes han tenido una afinidad con Cristina con quien podrían aliarse en el programa.

Recientemente Adame quiso advertir a Paulo de no hacer una alianza con Cristina y volvió a insultarla con los adjetivos que usa para referirse a ella, pero el actor le dio por su lado de una manera muy sutil y terminó la conversación con Alfredo, con quien por cierto no se lleva nada bien desde antes de entrar a la casa, y no siguió escuchando palabras en contra de la española.

#Crisporta19M #TeamPorta Alfredo hablando mal de Cristina a Paulo fijaros como Paulo le corta el rollo y se va 🙄 pic.twitter.com/gaOVgdrzKm — CristinaFansKamikaze (@fans_kamikaze) March 19, 2024

Si solo supiera adame que Paulo no lo quiere tanto. Le comentó a Cristina en el su insta sobre el pleito de ella y adame. 😱 #LCDLF4 pic.twitter.com/iF43Z9YVN5 — ꧁Jenny꧂ (@limelightherr0n) March 18, 2024

Esto fue aplaudido por los internautas que siguen la transmisión del reality 24/7 pues consideran que ya era momento de que Cristina tuviera un respaldo a pesar de que ella se ha sabido defender muy bien de los insultos de Adame y varios de sus compañeros que la han llevado a tener crisis emocionales dentro de la casa.

Mira: LCDLF: Alfredo Adame y Cristina Porta tienen fuerte discusión ¡La española lo amenazó!