LCDLF: Alfredo Adame y Cristina Porta tienen fuerte discusión ¡La española lo amenazó!

La casa de los famosos dará un giro contundente luego de que ingresen los nuevos integrantes, quienes suplirán a quienes decidieron abandonar la competencia. Sin embargo, esto tendría con los nervios de punta a varios participantes, tales como Alfredo Adame.

Si bien, el galán de telenovela ha dado mucho de qué hablar en redes sociales por su polémica forma de ser. Muchos lo han tachado de misógino e irrespetuoso con las mujeres, incluso, en redes sociales, usuarios han pedido constantemente su salida por faltar a la convivencia en el reality.

Cabe señalar que Alfredo es el participante que más ha tenido fuertes pleitos en de la casa, principalmente con Lupillo Rivera. ¡Casi llegan a los golpes!

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Cristina Porta en ‘La casa de los famosos’?

Tras confirmarse que entrarán nuevos participantes a La casa de los famosos, Alfredo Adame habría tomado la decisión de abandonar el cuarto agua y trasladarse a la habitación fuego para que uno de los nuevos integrantes se una a sus estrategias. Esta decisión no le habría parecido en lo absoluto a Cristina Porta, quien es parte del cuarto fuego.

Por esta razón, Porta amenazó a Adame de no dejarlo conciliar el sueño si decide cambiarse al cuarto fuego y aseguró que ella se defendería de él, ya que sus compañeras de cuarto no lo harán. Como era natural, Alfredo no se quedó callado y le puntualizó que no es dueña de esa habitación para negarle su estancia en fuego. ¡Se hicieron de palabras!

En las redes sociales de Telemundo solo pasaron un pequeño fragmento de lo que fue esta controversial discusión. Sin embargo, aseguraron que en la gala de esta noche en La casa de los famosos compartirán todo lo que sucedió entre Adame y Porta. ¡Se encendieron los humos!

No es la primera vez que Adame y Porta tienen una fuerte discusión. Recordemos que en el más reciente sinceramiento Cristina le dijo de todo al presentador, lo señaló de misógino y transfóbico. A lo que el mexicano arremetió contra ella y aseguró que es una “apestada” y nadie la quiere dentro de La casa de los famosos.

