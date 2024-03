¡Infidelidad en La casa de los famosos! Esposo de una participante entra a reclamarle y le pide el divorcio

‘La casa de los famosos’ es un reality que ha dado de qué hablar no solo en su versión de Telemundo, sino también en su edición mexicana y ahora también colombiana.

Resulta que en ‘La casa de los famosos Colombia’ se ha suscitado un evento que ha acaparado las miradas de los fans alrededor del mundo. Desde hace unas semanas, la actriz Nataly Umaña quien ha participado en telenovelas mexicanas como Por amar sin ley, Lo imperdonable y Tres veces Ana, compartió caricias y besos con otro participante del reality a pesar de que está casada con el actor Alejandro Estrada desde hace 12 años.

El esposo no aguantó más ser el hazme reír del país entero y en otros más al hacerse viral lo que sucedió y decidió ir al programa para reclamarle a su esposa y dar por terminado su matrimonio.

Nataly no esperaba la visita de su esposo a la casa para terminar su matrimonio luego de que ella le fuera infiel en el reality / Instagram

“Te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación y, sobre todo, siempre confié en que podríamos superar cualquier adversidad. Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado, antes o después”, dijo el actor ante todos los compañeros de Nataly y por supuesto la audiencia del programa.

El actor añadió con un dolor profundo por cómo sucedió la ruptura: “Si tú y yo hubiéramos hablado a tiempo, abiertamente, tranquilamente, como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”.

Nataly no pudo contener el llanto por lo que estaba diciendo y el actor continuó entregándole su anillo de bodas en mano: “Has dicho que lo nuestro ya no tiene nada perfecto, no pasa nada, está muy bien, solo digo que no fue la forma. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, esta clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado”.

Alejandro también le dio un beso en la mejilla y le agarraba el rostro mientras ella seguía llorando y concluyó: “Sé que vas a tener un futuro fantástico, porque te lo mereces. Retiro todas mis promesas, pero no retiro para nada y nunca lo voy a hacer: mis buenos deseos para ti”.

Entérate: LCDLF: Otro más de Fuagua eliminado ¡por hacer complot! ¿quién salió hoy?

Mis respetos para Alejandro. Que tal lo descarada de Nataly, según ella no esta haciendo desleal porque esta siendo feliz🤦‍♀️🤦‍♀️#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/newrXqcv9f — Steph🇨🇴✨ (@stephhhob) March 11, 2024

“Gracias por todo, te amo. Sé feliz, sé muy feliz. Ojalá esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. ¡Ciao, hasta siempre, hasta nunca!”.

La reacción de Nataly ante las palabras de su esposo por su infidelidad

Por su parte, la actriz le pidió perdón a su esposo justificando su comportamiento en ‘La casa de los famosos Colombia’ y admitió que no fue la mejor forma de ponerle fin a su matrimonio de 12 años teniendo una relación extramarital con Miguel Melfi.

“Me disculpó por no escoger el canal correcto, pero si no era así nunca lo íbamos a lograr y ambos merecemos ser felices. Alejo, te voy a amar siempre, eres un ser de luz excepcional”.

Mira: Kate Middleton se disculpa y confirma que la foto familiar sí fue editada

Nataly Umaña se expresa después de la visita de Alejandro Estrada#LaCasaDeLosFamososColombia #LCDLFCOL pic.twitter.com/gOXIQDvnmQ — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 11, 2024

Cuando pudo hablar frente a sus compañeros, Nataly dijo que su esposo había pasado a ser su mejore amigo pero ya no eran una pareja, sino más bien ‘pareceros’ (amigos).

Y en un mensaje reiteró, “Alejo te pido perdón, a tu familia, a mi familia y a nuestros amigos, porque yo sé que todos se deben estar preguntando qué fue lo que pasó, porque ante los ojos de ellos éramos perfectos”, mencionó.

Sin embargo ahora se siente liberada porque llevaban varios años tratando de salvar su matrimonio pero sus intentos eran cada vez peores y se cansó de que eso no funcionara.

Checa: ¡Maluma ya es papá! Pero le llueven críticas porque cerró la clínica para él solo