Papá de Ana Bárbara asegura que es una ingrata y Emilio Levy remató: “Puso antes a su esposo que a sus hijos”

Don Antero (81 años), padre de Ana Bárbara, está muy enojado con su hija por el desinterés que ha mostrado con su hermano Francisco, su mamá Lourdes Motta y con él.

La semana pasada el abogado Guillermo Pous salió en defensa de la cantante y de su esposo Ángel Muñoz. Aseguró que la cantante interpondrá una denuncia por violencia intrafamiliar contra su familia. Dejó claro que Ana Bárbara no tiene obligación legal de darles a sus padres ningún tipo de pensión o ayuda económica y, menos, a sus hermanos. Don Antero comentó:

Don Antero tacha a Ana Bárbara de malagradecida porque no le contesta las llamadas



“Me da mucha rabia, sentimiento, porque no quiere saber nada de nosotros. Ya no quiero saber nada de ella. Si llega a venir, ni las puertas de mi casa le abro” Don Antero

Don Antero opinó sobre la demanda que interpuso Ana Bárbara en contra de su hermano Francisco por supuesta violencia intrafamiliar: “No creo que lo haya demandado, se hace más ruido. Él está aquí muy tranquilo. No me ha dicho que lo hayan demandado. Solo le dije que no se meta en problemas”.

Al preguntarle sobre las declaraciones de Pous, que afirma que Ana Bárbara no está obligada a dar una pensión a sus padres, nos dijo: “Tiene razón. No tiene por qué, si sola se hizo. Ya no me ocupa. Ya no ocupa a su papito lindo. Ahora uno, de viejo, ya le estorba”.

Agregó: “Que no se moleste. Con que en Navidad y Año Nuevo nos eche un telefonazo, es más que suficiente para nosotros. Pasan las fiestas y ella ni se preocupa. Ya no le importamos. La fama la hizo olvidarse de nosotros”.

Y comentó que le duele lo que pasa con su hija. “Ya me acostumbré a sus desprecios. Siempre que uno le ayuda a la gente y da todo por ella, te paga mal y, luego, ya ni voltean a verlo a uno”.

“Le marqué un chorro de veces y jamás contestó. Le deseo que le vaya bien en su vida y en su carrera. No le puedo desear lo malo porque es mi hija. Siempre le pido a Dios que cuide a mis hijos”. Don Antero

“Claro, ahorita anda más arriba que la tierra. La admiro mucho porque es una compositora fregona. Recuerdo cuando tenía unas simples canciones y me decía: ‘Ay, apá, no puedo. No puedo aprendérmelas’. Yo le dije, ‘pues apréndetelas, vocaliza’. Yo anduve con ella cuando tenía catorce o quince años y no me daba ni un cinco”, comentó.

“Está demostrando que es una malagradecida. Ese es el sentimiento más vil. Yo me peleé con todo mundo por ella. Porque la acompañé a entrar a un mundo como ese (farándula), imagínese. Yo, siendo ranchero, camionero, vaquero y meterme a un mundo así, solo a mí se me ocurrió”, agregó.

Al preguntarle si ha llorado por esta situación respondió: “Quién no va a llorar por lo que está pasando. Yo no importo. La que importa es la mamá. Ella sí llora. La debería tomar en cuenta y valorarla, pero ya se le olvidó”.

“El día que me toque partir de este mundo, quiero dejar todo pagado, para que no venga a decir ‘Se murió mi papito’. Mejor que ni se acerque. Que me cremen y que me tiren al campo. Para que no venga a hacer el ridículo, a lamentar y a tirar lágrimas, ¿para qué?”. Don Antero

¿Don Antero considera que Ángel Muñoz manipula a Ana Bárbara?

Respecto a que su yerno Ángel Muñoz, de quien se dice es la persona que tiene manipulada a su hija Ana Bárbara, dijo: “La verdad, no sé. Yo estoy en el rancho desconectado de todo eso. Se me va el sueño pensando qué será de ellos, pero ya me da igual si se comunican conmigo o no”, concluyó.

José Emilio Levy se lanza contra Ana Bárbara

Recientemente se dio a conocer una carta de José Emilio Fernández, ‘el Pirru’, defendiendo a su hijo José Emilio después de que Ana Bárbara lo amenazara con demandarlo si continuaba revelando situaciones familiares que envuelven a su esposo Ángel Muñoz. En exclusiva, José Emilio Levy nos dijo:

“Yo lo he comentado desde hace varios meses. Gracias a toda esa gente que habló como mi tío Pancho (hermano de Ana Bárbara). Siempre he dicho lo justo, sin atacar a Ana, tratando de hacerla ver el tipo de esposo que tiene. La persona con la que duerme por las noches”. José Emilio Levy

“Si mi papá demanda, yo lo voy a ayudar a que la demanda proceda, pero yo no tengo la intención de demandar a nadie”, agregó.

Levy comentó que no tiene miedo a ser demandando por la mujer a la que llama su segunda madre. “No tengo miedo ni le temo a sus amenazas, porque todo lo que he dicho es la pura verdad. Hay muchos testigos que pueden corroborar. Hay gente que lo vivió. Entonces, si quiere hacerlo, que lo haga”.

Emilio dejó abierta la puerta para una posible reconciliación con su padre. “Las acciones cuentan más que las palabras. Si hay una acción buena de su parte, y que a mí me dé la señal de que se quiere reconciliar conmigo, ya nos sentaremos a platicar sobre lo que pasó. Mientras, no hay nada”.

“Me encantaría que se diera ese momento. Me gustaría que se acercara a mí, porque es mi papá a final de cuentas. Ahorita trato de sanar todas las cosas que pasaron. Sigo reflexionando todo lo que viví. Estoy en un momento de introspección personal. Prefiero estar solo y vivir mi vida. Será su decisión si quiere acercarse a mí”. José Emilio Levy

Emilio confesó los sentimientos que tiene ahora por Ana Bárbara: “Estoy triste. Decepcionado de que haya puesto antes a su esposo que a sus propios hijos. Que a mis hermanos los haya abandonado. Me gustaría ayudarla a que abra los ojos y se dé cuenta de que hace las cosas mal. Se está separando de su familia y se está quedando sola”.

“Todo esto me duele por mi hermano y por ella, porque fue como una madre para mí. Me duele que pase por esta situación. Yo sé qué se siente estar sin una madre. Y sé lo que siente mi hermano al estar lejos de su mamá. Espero que pronto se puedan volver a juntar. Sin embargo, mientras esté este señor, esa reconciliación y una cena familiar no creo que se den pronto”, concluyó.

