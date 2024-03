La casa de los famosos: Manelyk confronta a Guty Carrera por “negar” a Serrath; él se defiende

Sin duda alguna, Isis Serrath desató más drama dentro de la nueva temporada de La casa de los famosos Telemundo. Recordemos que la influencer ingresó al show hace unos días para sustituir a aquellas celebridades que salieron de forma inesperada.

Una de las grandes polémicas que acarreó la creadora de contenido fue su “romance fallido” con Guty Carrera, quien recientemente fue eliminado de la casa. Según la originaria de Hidalgo, había tenido sus “ondas” con el modelo y hasta aseguró que, previó a entrar al show, él le pidió que la esperara.

A raíz de la supuesta promesa, Serrath apoyó a Carrera durante sus primeras semanas en el reality. Sin embargo, al ver sus interacciones con Alana Lliteras, la joven anunció públicamente que ya no estaba de su lado.

Si bien llegó a confrontar a Guty sobre este tema, el exnovio de Brenda Zambrano simplemente evadió las cosas y solo se limitó a decir que todo habría sido “una broma”. Incluso, en su entrevista posterior a su salida del programa, sostuvo que jamás “formalizó” con Serrath.

Manelyk enfrenta a Guty Carrera por “negar” a Serrath

Durante la gala de este martes, Manelyk González no dudó en afirmar que creía en las palabras de Serrath sobre su relación con Guty Carrera, pues considera que siempre ha sido frontal y nunca ha evadido el tema, a diferencia del modelo.

“Ella lo dice tan segura que yo le creo. Todas estas cosas lo dice tan verdad y, cuando ella te lo dice, tú la evades. Eso a mí me hace pensar que tiene la razón por que, si no, te defenderías. No creo que esté tan loca (como tú dices)”, expresó.

En respuesta, el ecuatoriano sostuvo que la exintegrante de Enamorándonos se encargó de esparcir “ese chisme” dentro de la casa y destacó que hay cosas de las que prefiere ya no hablar más: “Yo tengo un síndrome postraumático después de las relaciones y prefiero no decir nada, principalmente de aquellas que no significaron nada”

Ante esto, Mane le señaló que tuvo su “momento” dentro de la casa para “limpiar su nombre” y así no salir eliminado del show: “Tú quedaste como mentiroso. Evadir, para mí, es lo mismo que mentir. Si lo hubieras hecho dentro de la casa, seguirías adentro”, indicó.

Guty Carrera no cree que Serrath influyera en su salida

Guty también dijo que Serrath no fue la “culpable” de su expulsión, pues cree que, probablemente, haya sido el “destino” que decidió que ya había cumplido su “misión” en el programa.

“Eso no lo sabemos. Yo no creo que haya influido. Si estaba predestinado en la vida, iba a salir, el público lo decidió. Yo respeto lo que el público diga”, resaltó.

Al ver que las cosas podrían encenderse, Nacho Lozano y Jimena Gállego, conductores del show, decidieron dar por terminado el tema. Sin embargo, la breve discusión provocó muchos comentarios divididos en redes sociales. Si bien algunos apoyaron a Serrath, otros aseguran que la influencer quiere “manchar” la imagen de Guty como “castigo” por rechazarla.

