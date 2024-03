La más draga ‘Solo las más’: Lolita Cortés es la jueza más dura y eliminan a esta participante

Tras el impresionante show de la sexta temporada de La más draga, donde sus participantes elevaron el arte del drag en México a un nuevo nivel, llega ahora la edición especial La más draga: Solo las más, que arrancó esta noche por YouTube.

Esta edición reúne a varias participantes de las anteriores temporadas de La más draga, por lo cual ofrecerá más talento y más competitividad entre las dragas, que regresan al show para ganar la corona. Con más ganas y más experiencia que antes.

Lorena Herrera fue la conductora de este primer episodio y dio la bienvenida a Lola Cortés y al maquillista Alfonso Waithsman, como jueces de la noche.

“Esta noche estamos en la búsqueda de las más de las las más. La feminosa que gane se llevará un millón de pesos en efectivos y 100 mil pesos en productos de maquillaje, un super premio, además de la corona y el título de La más draga

“Estoy emocionada y eso sí quiero advertirles voy a calificarlos con lupa”, dijo Lola Cortés quien se quedara fija como jueza durante la temporada.

Con icónicos y coloridas caracterizaciones, las dragas se presentaron en el programa y compartieron su entusiasmo de volver a participar en show que premia lo mejor del arte drag.

¿Quiénes participan en La más draga: Solo las más?

Esta edición especial promete ser un festín de glamour y talento, con un elenco estelar que incluye a algunas de las figuras más memorables del show:

Georgiana , una destacada reina nacida en Monterrey, que se hizo popular durante la cuarta temporada y dejó una impresión duradera a pesar de ser eliminada en dos ocasiones.



, una destacada reina nacida en Monterrey, que se hizo popular durante la cuarta temporada y dejó una impresión duradera a pesar de ser eliminada en dos ocasiones. Madison Basrey, quien también responde al nombre de Madison Basoria Herrera, logró llegar a la final gracias a su destacada audición en Guadalajara y ocupó el puesto de reina suplente en la tercera temporada.



quien también responde al nombre de Madison Basoria Herrera, logró llegar a la final gracias a su destacada audición en Guadalajara y ocupó el puesto de reina suplente en la tercera temporada. Gvajardo , cuyo nombre real es Pablo Guajardo y es originario de Monterrey, alcanzó la final en la segunda temporada y se destacó como una de las sorpresas más destacadas del programa.



, cuyo nombre real es Pablo Guajardo y es originario de Monterrey, alcanzó la final en la segunda temporada y se destacó como una de las sorpresas más destacadas del programa. Sirena, también reconocido por su nombre fuera del mundo drag como Gerardo Leija, quedó eliminado como el tercer participante durante la cuarta temporada.



también reconocido por su nombre fuera del mundo drag como Gerardo Leija, quedó eliminado como el tercer participante durante la cuarta temporada. Rudy Reyes , conocido en su vida fuera del drag como Rodolfo Isaac Renovato, llegó a ser finalista en la tercera temporada como representante de la comunidad drag de Monterrey.



, conocido en su vida fuera del drag como Rodolfo Isaac Renovato, llegó a ser finalista en la tercera temporada como representante de la comunidad drag de Monterrey. Soro Nasty, conocido como Luis Soro, obtuvo un acceso directo a la competencia pero lamentablemente fue eliminado durante la segunda temporada del programa.



conocido como Luis Soro, obtuvo un acceso directo a la competencia pero lamentablemente fue eliminado durante la segunda temporada del programa. C-Pher, una drag chilena cuyo nombre verdadero es Felipe Rivera, guardó su identidad en secreto mientras participaba en la cuarta temporada del programa.

Participantes de La más draga: solo las más, vestidas de dorado y arregladas para el cartel del show. / Instagram: @lamásdraga

La nueva temporada también contará con una variada selección de personalidades reconocidas de otros programas de telerrealidad. Karla Díaz, Roberto Carlo, Luis Torres, Maca Carriedo, Vanesa Claudio y Marisol González serán algunos de los jueces invitados que se unirán al panel de jurados para esta emocionante edición.

Lorena Herrera, Roberto Carlos, Luis Torres, Maca Carriedo, Vanesa Claudio, Marisol González, Lola Cortés vestidos de dorado y negro para el cartel de La más draga: solo las más. / Instagram: @lamásdraga

‘La reina de la moda’ se une al elenco de conductoras

Aviesc Who?, mejor conocida como ‘la reina de la moda’ y ganadora de tercera temporada de ‘La más draga’ se presentó como la conductora de camerinos, quien será la encargada de dar las instrucciones de los retos a las participantes.

Aviesc Who? vestida de rosa en La más draga. / Captura de pantalla

Reto del día: ‘La más alebrije’

El reto del día pidió a las participantes vestirse de alebrijes y presentar un performance mientras cantaban una canción, entre pelucas, colores vivos y maquillaje que hacía alusión a criaturas fantásticas, surrealistas y llenas de colores, las dragas se caracterizaron; lo dieron todo a la par de que mostraron su talento.

Lola Cortés destacó que todas las participantes eran “arte”, pero no pudo evitarlo y sacó su lado filoso a la hora de calificar se puso estricta y remarcó los errores de varias participantes. “No quiero que se conformen”, expresó.

Sin embargo, C-Pher, la drag chilena se convirtió en ‘La más’ debido a que fue considerada por los jueces como la mejor en caracterización y talento.

¿Quién fue la eliminada de la noche?

Lorena Herrera pidió a las participantes que votarán por la draga que consideraban debía ser eliminada del show. Así fue como las participantes por mayoria de votos, fue Velvetine, participante que fue eliminada por la mayoría de las participantes debido a que era la única participante que no había formado parte de ninguna temporada de ‘La más draga’. La mayoría de las dragas consideraron que no estaba a la altura del show y que no era del todo justo que estuviera dentro del elenco.

Velvetine de la ‘La más draga’ caracterizada como alebrije, vestida de color blanco con corazones de colores. / Captura de pantalla

