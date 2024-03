Dulce revela que tiene un tumor en el riñón y que podría perder su órgano; pide oraciones a sus fans

Recientemente, Dulce fue hospitalizada debido a un problema en el riñón. Existe la posibilidad de que la cantante de ‘Lobo’ deba someterse a una operación la semana que viene.

Hace unos días la cantante Dulce inquietó a sus seguidores al comunicar la cancelación de su actuación programada para el 16 de marzo en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, por culpa de un “problemas de salud”, del cual no reveló detalles hasta ahora.

Días después, la cantante volvió a hacerse presente desde el hospital para explicar que su cuerpo no estaba lo suficientemente fuerte como para llevar a cabo esa actuación, aunque no proporcionó detalles sobre su condición médica.

“Por ahí han dicho que me morí o que me voy a morir, no, no me pienso ir en esta”, aclaró Dulce el video publicado en Instagram este viernes 15 de marzo.

Dulce revela que le diagnosticaron un tumor en el riñón

Ahora, la intérprete ha revelado a ‘Ventaneando’ que tiene un tumor en un riñón, aunque aún están realizando estudios para determinar la naturaleza exacta de su afección.

“Tengo un problema en un riñón, tengo un… le llaman ‘tumor en un riñón’ y están haciendo los estudios pertinentes”. Dulce

Sobre cómo le diagnosticaron este tumor, afirmó: “Me empecé a sentir mal, un dolor horrible y fueron cuatro días de dolor. Dormida, no reaccionaba hasta que llegó una persona de mi familia, me checaron que tenía 39 de fiebre y me trajeron al hospital”, relató al programa de TV Azteca.

Dulce podría perder su riñón

Dulce afirmó que lo peor que podría pasar es que pierda el órgano: “Es un riñón que lo más que puede pasar es que me quede sin un riñón, cosa que acepto, es la voluntad de Dios, pues todos nos enfermamos, ahora me tocó a mí”.

Según lo que dijo, los médicos están analizando los resultados de los estudios y están contemplando la opción de una intervención quirúrgica. Sin embargo, ella mencionó que todavía no tiene certeza sobre cuándo recibirá el alta del hospital, ya que los doctores continúan investigando.

Dulce posando con un vestido largo negro y escotado. / Instagram: @dulcelacantante

Por último, Dulce expresó su deseo de recuperarse pronto y solicitó a sus fans que hagan oraciones para que la cirugía sea exitosa.

“Le pido a dios y a todos los que me quieren una oración porque tú sabes que toda cirugía es un riesgo y tú sabes, no deja de ser un estrés”, finalizó la cantante.

