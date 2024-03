Caso Héctor ’N’: Hay dos versiones y uno de los peritos tiene “antecedentes penales”

El caso que Alexa Hoffman sostiene en contra de su padre Héctor ‘N’ por corrupción de menores y abuso sexual sigue dando mucho de qué hablar. La semana pasada el actor nuevamente fue declarado culpable y sentenciado a trece años y diez meses en prisión. Además, deberá pagar casi doscientos mil pesos por reparación de daño. Ambas partes se ampararon y más adelante veremos qué pasa.

En el expediente mostrado por otros medios se pudo observar que existen dos pruebas periciales en psicología que fueron aplicadas a Alexa para determinar las secuelas de abuso y veracidad de su testimonio. Lo curioso es que arrojan resultados completamente diferentes. Al respecto, platicamos con una persona que conoce y ha seguido el caso. Nos pidió no revelar su identidad.

Explica que estas pruebas psicológicas son una herramienta crucial para jueces y abogados en la de toma de decisiones: “Para estas pruebas, el perito psicólogo debe llevar a cabo una evaluación exhaustiva, lo que incluye entrevistas, cuestionarios, pruebas psicométricas, observación del comportamiento del denunciante. Se analizan registros médicos y documentos personales”.

En otros medios ya se difundieron las pruebas periciales de la Fiscalía donde no se detecta sintomatología de agresión. El documento se presentó en el programa de Gustavo Adolfo Infante. / De primera mano

“La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales realizó la prueba en psicología a Alexa, en donde no se detectó sintomatología como consecuencia de agresión s3xual. Esto significa que no hubo ningún abuso s3xual, y que el señor Héctor ‘N’ debería de estar libre. Pero cuando la otra parte se enteró, presentó un peritaje privado”.

Hay otro estudio pericial que solicitó la mamá de Alexa y ahí señala que sí hubo agresión sexual. En el documento presentado por Ventaneando se lee que sí se presentan alteraciones psicoemocionales en Alexa, compatibles con una agresión sexual. / Ventaneando

“La familia Hoffman quiere que a Héctor ‘N’ lo sentencien con sesenta años de prisión por el supuesto delito de abuso s3xual. La señora Hoffman pagó a un perito privado de nombre Eloy Martínez Neri para que hiciera la prueba psicológica a su hija, que señala al padre como culpable”.

Cuando suceden estas situaciones, normalmente se desestima la prueba pagada porque puede estar manipulada. “El juez debe desechar la prueba pagada y basarse en la de la fiscalía, que es una prueba contundente”.

Daniela Parra y su novio hablan de los dos peritajes

¿Daniela, conocías estos peritajes? “Sí, siempre les dije que no existen pruebas en contra de mi papá. En realidad, esto para mí es lo importante. No entiendo cómo puede ser que la fiscalía que tiene detenido a mi papá, es la misma instancia que sacó los peritajes que están avalados, donde dice que Alexa no sufrió nada”.

La joven asegura que Alexa y su mamá están filtrando todo el material de los juicios. “Al principio fue un juicio privado. Ellas no dejaban que nadie entrara a las audiencias. Pero al final, ellas mismas están sacando pruebas. Por mi parte, no quise hacer algo que pudiera perjudicar a mi papá. Me alegra que ahora ustedes pueden ver estos peritajes y decirles a todos. Ojalá pronto salga todo lo demás”.

“Hay más peritajes, la misma fiscalía confirma que mi papá no tiene perfil agresor, sale nulo. Y hay más, uno llamado ‘meta peritaje’ que revisa todos los estudios y que han salido a favor de mi padre”.

“Estoy sorprendida y agradecida. La verdad siempre sale a la luz y no tengo que mover un dedo. Se han filtrado videos, ahora los peritajes. Cuando la verdad salga a la luz se hará justicia”.

Diego, el novio de Daniela, nos dice: “Cuando la fiscalía dijo que no había afectaciones, hicieron una segunda revisión con un perito de dudosa procedencia (Eloy Martínez) que hasta antecedentes penales tiene”.

“Ahora nos iremos a la instancia federal. Han pasado tantas cosas que ya no confío en la justicia de la Ciudad de México, pero confío en que se resuelva en la federal. Ahí no llega la corrupción”, concluyó Daniela.

Daniela Parra reacciona a lo que está sucediendo con los peritajes / Laura Luz Palmer y redes

Maryfer Centeno analiza las expresiones de Alexa y Ginny Hoffman

La grafóloga nos compartió lo que vio en el lenguaje corporal de Alexa y su mamá: “A Alexa: La vemos contenta, segura de sí misma. Es difícil imaginar lo que ella dice haber vivido. En el lenguaje se busca congruencia e incongruencia”.

“Ginny Hoffman: Existen incongruencias en sus expresiones, como llorar sin lágrimas y mandar bendiciones a los agresores”.

Especialistas también examinan el caso de Héctor ’N’

El psicólogo familiar Edgar Díaz comenta sobre si es factible la manipulación entre padres e hijos: “Sí, es posible debido a que los padres son figuras representativas de autoridad y hay un vínculo afectivo. Los hijos quieren ser queridos y reconocidos por sus progenitores y harán cosas para conseguirlo”.

La abogada Gloria Alatorre asegura que las pruebas privadas pueden ser cuestionables: “La prueba pericial en psicología es una prueba real donde se notan daños y alteraciones psicológicas de quienes sufren abuso sexual. La privada la paga cada parte para demostrar su dicho, pero su resultado puede ser cuestionable. Cuando hay dos conclusiones diversas, se debe pedir a la fiscalía que se analicen ambas, para ver cuál de las dos es la fidedigna, y de ahí parte el juez para una resolución”.

Ginny Hoffman ha apoyado a su hija en su denuncia / Instagram: @ginnyhofman_

La morfopsicóloga Ivonne Gaona analiza el rostro para dar con posibles violentadores. La morfopsicología analiza el rostro. Nos permite conocer rasgos faciales de posibles violentadores sexuales. Aquí algunas características:

Violentador

OJOS: la mirada pierde brillo y es muy enfocada. Cuando habla, puede verse cómo los ojos se saltan y se ve la conjuntiva. El iris se hace pequeño y parece ojo de loco, tipo saltón.

NARIZ: suele estar con algún tipo de quebranto (lastimada, chueca, sumida, retraída en la punta).

BOCA: suele apretar los labios, por el coraje contenido. Llegan a cambiar de color hacia rojo intenso o morado por momentos. Se hacen más gruesos y grandes, proyectados hacia el exterior.

ROSTRO: retraído en mejillas y pómulos, adelgazado y sumido, sin tonicidad, y los hoyuelos se hacen rayas verticales.

Daniela continuará apoyando a su papá y a Alexa le dice: “Si quiere sacar más cosas, que lo haga”

Pudimos conversar con Daniela Parra minutos después de que se diera a conocer la nueva sentencia que le dictó el juez a Héctor ‘N’, por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual, y así reaccionó: “¡Mi lucha no termina aquí! Voy a sacar a mi papá de la cárcel. Es inocente. Hasta ese día voy a descansar. Vamos a seguir todos los pasos para apelar la sentencia y ver qué otro recurso legal podemos utilizar para que se haga justicia. Sé que todo va a salir bien”.

“Lo primordial es conseguir su libertad. Ya sabíamos que le darían la sentencia mínima y eso nos parece razonable dentro de todo esto. “Ellas (Alexa y Ginny) pedían la pena máxima, pero no me preocupaba porque estamos seguros de que tenemos la verdad de nuestro lado”.

“Me la he pasado llorando porque llega gente a brindarme su apoyo. Eso me conmueve. Les agradezco a todos su apoyo. Nunca me lo imaginé”.

“No puedo negar que he tenido cuadros de ansiedad por todo lo que hemos pasado con esta situación. Afortunadamente no estoy sola”.

Al preguntarle sobre su hermana Alexa, aseguró: “La verdad no la quisiera ver. No le deseo ni mal ni bien. Esa relación está rota completamente. Solo espero que algún día recapacite de lo que hace. Si quiere seguir con esto, es su vida”.

Daniela ha apoyado a su padre, Héctor ‘N’, en este tan difícil proceso y lo seguirá haciendo porque confía en su inocencia / Instagram: @dannielaprm

“A mí no tiene que pedirme disculpas, más bien a mi papá. No sé si él pueda algún día perdonarla. Yo no soy quién para decirle si debe o no hacerlo”.

Narró cómo se encuentra su papá ante la resolución del juez. “Mi papá está tranquilo. Desde un inicio sabía cuáles serían los panoramas a los que se iba a enfrentar. Está estresado pero está de pie. Está fuerte y confiado de que tenemos la verdad de nuestro lado”.

Seguirá buscando la libertad de su papá. “Voy a llegar a las últimas instancias porque el objetivo principal es ver a mi papá libre totalmente. No vamos a parar hasta verlo jugar con nosotros como lo hacíamos y hasta ese día voy a descansar. Por eso lo estamos haciendo por el lado legal y correcto”.

Sobre las evidencias que se han filtrado en los medios dice: “Si (Alexa) quiere sacar más cosas, que lo haga. No nos preocupa ni nos da miedo. Solita se está haciendo su propia pelea contra mí. Yo solo he salido a defender a mi papá. Me parece extraño que lo hagan cuando ellas querían llevar todo esto en privado. Me parece que ella se está victimizando sola”.

Recientemente, Alexa dejó entrever que Daniela ha sido cómplice del actor. “Eso es muy peligroso porque me está difamando y me culpa de un delito muy fuerte. A las pruebas me remito. No tengo nada que esconder. Si tiene pruebas, que lo presente, y yo, con todo gusto, daré la cara”, finalizó.

Buscamos a Alexa y Ginny para conocer su postura, pero no quisieron dar declaraciones.