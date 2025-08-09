Lorena Herrera sobre Ninel Conde: “Cae gorda nomás de verla”, fans de La casa de los famosos México ¡la apoyan!

Ninel Conde vuelve a ser tema de conversación, pero no por sus éxitos musicales o actorales. Su participación en La casa de los famosos México 2025 comenzó con buena aceptación, pero rápidamente se tornó polémica. Diversos usuarios en redes la han tachado de manipuladora, incluso las hijas de Olivia Collins se pronunciaron en su contra por defender a su madre ante el comportamiento del Bombón Asesino. También se le ha señalado por su supuesta actitud grosera con compañeros como Alexis Ayala y Elaine Haro, y por ser insoportable, lo que ha reavivado viejos conflictos, como el que tuvo con Lorena Herrera, cuyo video con duras críticas hacia Ninel se ha viralizado.

En el mundo del espectáculo mexicano, las rivalidades no son nuevas, pero pocas han generado tanto eco como la que existe entre Lorena Herrera y Ninel Conde. Aunque la tensión entre ambas viene de hace más de una década, un video del pasado volvió a ser tendencia, recordándole al público que lo que hoy se vive en La casa ha trascendido las pantallas.

Ninel Conde es líder de la segunda semana de La casa de los famosos México 2025.

¿Qué dijo Lorena Herrera sobre Ninel Conde, habitante de La casa de los famosos México 2025, en ese polémico video?

El cambio de actitud de Ninel Conde en La casa de los famosos México 2025, ha hecho que fanáticos desempolven un viejo material en el que Lorena Herrera, sin pelos en la lengua, dejaba claro lo que pensaba de la también conocida como el “Bombón asesino”. Hoy, ese video ha cobrado nueva vida en redes, con cientos de usuarios asegurando: “Ahora entendemos a Lorena”.

La grabación en cuestión pertenece a un episodio de la serie de Netflix Siempre Reinas, donde Lorena Herrera, a sus 58 años, compartía pantalla con Lucía Méndez y la fallecida cantante Dulce. En la charla, Lucía lanzó una pregunta directa:

“¿A ver, Lorena, por qué no quieres a Ninel?, ¿tuviste algún problema con ella?” Lorena Herrera

Sin rodeos, Lorena contestó que Ninel Conde le parece “insoportable” por su forma de ser. Y, en un gesto provocador, le devolvió la pregunta a Lucía:

“Quiero que me digas más bien quién la quiere”. Lorena Herrera

La respuesta de Méndez fue contundente: “No la he tratado”. Sin embargo, Lorena redobló la apuesta con una frase que hoy retumba en redes:

“Te cae gorda nomás de verla. Si alguien te cae gorda nada más de verla es porque tiene muy mala vibra”. Lorena Herrera

Además, dejó claro que no trabajaría de nuevo con ella y remató con otra sentencia polémica: “No tiene el nivel de reina”.

¿De dónde viene el conflicto entre Ninel Conde, habitante de La casa de los famosos México 2025, y Lorena Herrera?

Aunque muchos piensan que su rivalidad nació por simple incompatibilidad de personalidades, lo cierto es que ambas tienen un pasado compartido que no fue precisamente amigable. Tanto Ninel Conde como Lorena Herrera han tenido carreras en la música y la actuación, e incluso participaron en el formato Big brother VIP, aunque en temporadas distintas: Herrera en 2002 y Conde en 2004.

El verdadero choque llegó en 2009, cuando Lorena acusó a Ninel de plagiar uno de sus espectáculos musicales. El “Bombón asesino” negó rotundamente el señalamiento, asegurando que se trataba de “chismes”, pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, no hay interacciones públicas y, en palabras de Lorena, “prefiere cuidar de su salud emocional y mental” evitando cualquier trabajo conjunto con su colega.

Aun así, Herrera dejó entrever que en el mundo del espectáculo nunca se puede descartar nada:

“Uno nunca sabe dónde va a caer, así que no digas ‘de esta agua no he de beber’”. Lorena Herrera

¿Cómo reaccionaron los fans de La casa de los famosos México 2025 al video de Lorena Herrera contra Ninel Conde?

El regreso del clip no es casualidad. En las últimas semanas, Ninel Conde ha protagonizado momentos en La casa de los famosos México 2025 que han dividido opiniones. Si bien al principio fue vista como una competidora fuerte, elegante y divertida, sus actitudes dentro de la casa, calificadas por algunos como “manipuladoras” y “groseras”, han hecho que la percepción sobre ella cambie drásticamente en algunos fans del programa.

Usuarios en Twitter, TikTok e Instagram han compartido el video de Lorena con comentarios como:



“Lorena tenía razón”,

“Ahora entiendo lo que decía”

“Ya sabemos por qué muchas no la soportan”,

“Ninel se está encargando de darle la razón a Lorena”,

“Lorena Herrera me cae muy bien, la verdad. Vi su carácter en Siempre Reinas y es súper neutral”,

y es súper neutral”, “Madre Lorena habló y soltó puro facto” y

“Lorena Herrera, te creemos, reina. En dos semanas ya no la aguantamos”.