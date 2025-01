¿Lorena Herrera en crisis matrimonial? La habrían visto en plena discusión con Roberto Assad, su esposo

La actriz mexicana, de 57 años, Lorena Herrera, causó total revuelo en las redes sociales por la supuesta pelea que sostuvo con Roberto Assad, su esposo, en plenas vacaciones en Cancún. ¿Qué fue lo que pasó?

La también integrante de ’Siempre reinas’ ha destacado por su gran y duradero matrimonio con Roberto Assad, pese a la diferencia de edad entre ellos. Incluso, en TVNotas nos compartió el secreto para no caer en la monotonía en su relación.

Sin embargo, Herrera desató rumores de enfrentar una crisis en su romance, luego que se filtró un video en el que, presuntamente, se le ve en plena pelea con su esposo.

Lorena Herrera y Roberto Assad, su esposo, son captados discutiendo. / IG: @lorenaherreraoficial

¿Qué pasó entre Lorena Herrera y Roberto Assad?

A través de la plataforma de TikTok, supuestamente circuló un clip en el que se le puede ver a Roberto, esposo de la actriz, a bordo de una moto, mientras ella camina sobre la acera. El momento no habría sido del todo cordial, dado que ambos tenían el rostro aparentemente molesto. Por esta razón, los usuarios asumieron que habrían sostenido una discusión.

En el video supuestamente se puede percibir que Herrera alza la voz, aparentemente molesta, por lo que optó por ingresar a un inmueble del camino. Tal parece que las cosas no se arreglaron entre ellos, dado que Roberto se marchó del lugar en su moto.

Aunque el video ya no está disponible en redes sociales, algunos medios apuntaron que los usuarios no estuvieron de acuerdo con este suceso. La mayoría expresaron que todas las parejas pueden tener discusiones en cualquier momento, lo que no apuntaría necesariamente a una crisis en su matrimonio.

Aunque hubo quienes mencionaron que todo se traía de un “montaje” por parte de la actriz. Esto para seguir vigente en las redes sociales.

Lorena Herrera disfruta a solas con sus amigos en la playa

Luego de los rumores y el supuesto video en el que Lorena Herrera discute con su esposo. Lo que desató aún más los rumores de un conflicto fue que la histrionisa apareció sola en la playa junto a sus amigos. Esto después de que publicó que habría disfrutado del año nuevo junto a Roberto.

“Mis vacaciones favoritas siempre son en la playa!!Y tú qué prefieres? Nieve, Bosque o el Mar ? Ayer la pasamos Super, mi amado @gracielmontanez y yo en plan #chicasSolas”. Lorena Herrera

Al momento, ninguno de los dos ha aclarado los rumores de que existe una crisis matrimonial entre ellos. Sin embargo, según cibernautas, las señales apuntarían que sí existió una fuerte pelea entre ellos y por eso no están juntos en estos momentos.

Así lo dijo Lorena Herrera:

¿Quién es Roberto Assad, esposo de Lorena Herrera?

El esposo de Lorena Herrera es Roberto Assad, un actor y modelo mexicano. La pareja se casó en el año 2007 en una ceremonia privada, y desde entonces han mantenido una relación estable.

Roberto también es conocido por haber trabajado en telenovelas y proyectos televisivos en México. Aunque ha tenido una carrera en el medio artístico, su perfil ha sido más discreto en comparación con el de Lorena Herrera.