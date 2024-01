¿El esposo de Lorena Herrera le fue infiel? Ella rompe el silencio

Esta semana, Lorena Herrera se ha encontrado en el ojo del huracán después de que un programa de YouTube difundiera una supuesta conversación muy subida de tono de su esposo Roberto Assad con otra mujer con quien le estaría siendo infiel.

Este viernes, Lorena estuvo en la presentación de la obra ‘Hijas de su madre’, producida por Gabriel Varela y tuvo una plática con TVNotas sobre este tema tan delicado y comentó: “Cuando me enseñaron los mensajes ni me enfurecí ni nada porque yo sé quién es mi marido. Por algo llevo 20 años con él. La confianza y el amor verdadero se construyen en muchos años y él me ha demostrado que es un hombre leal e íntegro, no por lo que él me diga sino por sus actos”.

Lorena Herrera confrontó a su esposo por los mensajes en los que supuestamente le fue infiel

Nos dijo que al recibir esta información se encontraba con su marido y sí le preguntó sobre ello. “Le comenté: ‘A ver me está llegando este mensaje. Dime tú si es cierto esto, si fue en el pasado. Prefiero oírlo de ti’”.

Lorena Herrera tiene un matrimonio muy sólido, así que los supuestos mensajes de infidelidad causaron gran sorpresa / Instagram

Y nos habló de la respuesta de él: “Roberto ni siquiera sabía de lo que le estaba habland., No entendía y me dijo: ‘Para nada’. Incluso, la forma en que venía escrito ni siquiera es como habla él”.

Sobre cómo pudo surgir esto nos señaló: “Ese tipo de cosas se pueden crear muy fácil digitalmente. Además, ni siquiera dan la fuente de la tipa. A mi marido le han hackeado dos veces su cuenta. La última vez se quedó sin ningún seguidor. Cuando a ti te hackean la cuenta, el hacker puede hacer lo que quiera como coquetear con alguien”.

Este es uno de los supuestos mensajes que el esposo de Lorena le habría mandado a otra mujer / YouTube

En cuanto a si va a demandar al periodista que difundió la supuesta conversación, refirió: “No, solo voy a gastar más en abogados que lo que el señor pueda tener en su cuenta de banco que no deben ser más de 20 mil pesos. Nada más perdería más dinero y me desgastaría emocionalmente. Voy a hacer otra cosa por ahí. Ya sabrán”.

Lorena Herrera quiere demandar a Facundo por decir que es hombre

A quien sí podría demandar es a Facundo porque ha dicho que ella es hombre. “Él sabe perfectamente que perdería y si un día yo me canso y me harto de ese chisme, de que digan mentiras, pues lo haría, y no porque me ofenda. Si yo fuera transexual, lo gritaría por todos lados, porque estaría completamente orgullosa”, finalizó.

