Lorena Herrera denuncia robo y extorsión por parte de una aplicación, alerta a sus seguidores

Lorena Herrera, reconocida actriz y cantante mexicana, utilizó su cuenta de Instagram para denunciar un robo y alertar a sus seguidores sobre los riesgos de utilizar aplicaciones de servicio de transporte o mensajería. Según narró visiblemente molesta, fue víctima de un robo relacionado con un envío de vestuario, pieza clave para su trabajo, y acusó a un conductor de extorsión.

En un video publicado en sus historias, Herrera explicó con detalles lo sucedido, dejando claro que no se quedará solo en una denuncia pública, sino que llevará el caso ante las autoridades correspondientes.

El robo: una experiencia indignante para Lorena Herrera

Lorena Herrera relató que su diseñador le había enviado un vestuario a través de la aplicación, pero nunca llegó a sus manos. A pesar de que el servicio marcaba el pedido como entregado, las prendas desaparecieron.

“Oiga, no puedo creer lo que acaba de pasar con esta aplicación nefasta que se llama Didi. Para que sepan ustedes y tengan mucho más cuidado antes de pedir algo en esta aplicación, que está llena de conductores rateros”, comentó Herrera, mostrando su indignación.

El problema se agravó cuando su diseñador intentó comunicarse con el conductor para recuperar las prendas. Según narró Herrera: “Mi diseñador desesperado empezó a contactar al chofer, y el chofer le contestó y le dijo: ‘Si quieres las prendas, te cobro tanto’. Mi diseñador, en su desesperación, le dijo: ‘Sí, yo te lo pago, tráeme la prenda ahorita’, y el chofer le respondió: ‘No, aquí te va mi número de cuenta para que me deposites, y cuando me mandes la ficha, te mando las prendas’”.

Esta situación dejó en evidencia un presunto acto de extorsión por parte del conductor, lo que incrementó la preocupación y molestia de la actriz.

Consejo de Lorena Herrera a sus seguidores

En su mensaje, Herrera hizo un llamado a sus seguidores a ser más cautelosos al utilizar este tipo de servicios: “Tengan mucho cuidado porque así están robando. Yo voy a denunciar de otra forma; si te roban de esta forma, ¡qué miedo! No es justo”.

La actriz insistió en que su caso no quedará impune, adelantando que tomará medidas legales para que este tipo de prácticas no sigan ocurriendo. Aunque Lorena Herrera fue contundente en su denuncia pública, hasta el momento no se ha confirmado si ya presentó una denuncia formal ante las autoridades.

Por otro lado, no se sabe si la empresa responsable del servicio ha respondido o tomado medidas ante esta grave acusación. La actriz no solo busca recuperar lo perdido, sino también prevenir que otros usuarios enfrenten situaciones similares. ¿Responderá la empresa a esta denuncia pública?