Lorena Herrera a los 57 años ya entró en la menopausia, revela cómo vive esta etapa, ¿miedo a envejecer?

Platicamos con Lorena Herrera (57 años) y nos dijo cuál es su secreto para que luzca de menos edad. “Los años pasan y se quedan en mí (ríe). El otro día me puse a analizar todo lo que hago para mantenerme bien de salud y del cuerpo. Me di cuenta de que, con el paso de la vida, mi esposo y yo hemos incluido más cosas en las alacenas”.

“¡Me da risa! Le digo a Roberto:

“Esto parece una farmacia’ (ríe). Está llena de suplementos, vitaminas, minerales y cosas orgánicas. Soy de las mujeres que siempre han pensado en que las cirugías plásticas son la última opción. Todo debe ser a través de procedimientos naturales y menos agresivos”. Lorena Herrera

Lorena Herrera “Que me sigan considerando S*x symb0l no me molesta. No sé si lo sea, pero gracias. Nunca me desagradó que me llamaran de esa forma. En los 90 me llegaron a decir: ‘la bomba*xy’ (ríe). Al principio no me gustaba tanto, pero después entendí que soy un símb0lo s*.xu4l. Entonces vi la manera de disfrutarlo y explotarlo”.

La participante de ‘Siempre reinas’ nos reveló que no es fácil mantenerse en el gusto del público.

“Empecé en 1989 y ha sido un proceso maravilloso. Sin embargo, las generaciones y las redes han cambiado muchísimo. He tratado de hacer proyectos que a la gente le gusten”. Lorena Herrera

Lorena Herrera habla de las críticas que recibe por su edad

“Las personas que me critican por mi edad no me afectan. Para mí la edad es un número. Me siento muy bien física e internamente. Estoy consciente de que los años pasan. El cuerpo, la cara y el pelo cambian. Es parte de la vida. Lo que importa es ir creciendo desde el interior”.

“Cuando tenía 25 años había mucha inestabilidad emocional. Me enganchaba, era explosiva e impulsiva. Ahora me encanta tener paz, equilibrio y saber manejar mis emociones. El cuerpo se transforma y precisamente lo estoy viviendo en estos momentos, porque este año entré a la menopausia”. Lorena Herrera

“Gracias a Dios se atrasó mucho. Siento que fue por mi alimentación y por la manera de cuidarme. No he tenido bochornos, ni cambios de humor, pero sí he visto que ha repercutido en mi energía. La siento un poco bajita. También en la vitalidad y en la piel. Me he dado cuenta de que he perdido masa muscular. Por eso le echo más ganas al ejercicio. No tengo miedo a envejecer”, concluyó.

