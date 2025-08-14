Raquel Bigorra destapa síntomas alarmantes, ¿tiene grave enfermedad? “Tengo una niña chiquita”

Raquel Bigorra reveló recientemente, en entrevista con Yordi Rosado, que vivió una verdadera pesadilla. La conductora aseguró que, de un momento a otro, comenzó a experimentar diversos síntomas que le hicieron pensar lo peor y tuvo miedo de perder la vida.

“De repente me asusté, sentía una angustia en el estómago. Cuando llego con el doctor, me dice: ‘Tienes unos rushes de adrenalina impresionantes’. Le dije: ‘¿Cómo sabes?’ y me responde: ‘Lo veo en tus estudios’. Yo sentí que me estaba volviendo cucu…”, ¿Pero qué fue lo que le pasó?

¿Qué dijo Raquel Bigorra sobre su experiencia con la menopausia?

Raquel Bigorra aseguró que siempre había presumido de tener buena salud y buena genética pero tan pronto llegó la menopausia; todo cambió y pasó tres meses de terror.

“No sé… es algo que la vida, a veces, es muy cabro... Cada vez te va sorprendiendo. Yo siempre viví diciendo que tengo buena genética, que siempre me he mantenido en mi peso, y normalmente soy una persona alegre”.

Sin embargo con el cambio hormonal provocado por la menoupausia, Raquel confiesa que se sentía bajoneada y ante los cambios y diversos síntomas llegó a temer lo peor.

“De momento, se me paró el mundo: pasé de estar bien a tener el estado de ánimo por los suelos. Primero pensé que tenía que ser una enfermedad; me asusté cañón, tengo una niña chiquita.”

Raquel Bigorra / FB: Raquel Bigorra

¿Cuáles fueron los síntomas de menopausia que tuvo Raquel Bigorra?

La conductora Raquel Bigorra reveló que sufrió varios síntomas entre ellos.



Aumento de peso

Tristeza

cansancio

ansiedad

falta de apetito sexual

También se sinceró sobre lo frustrante que fue el no saber que tenía.

“La subida de peso, mi estado anímico me empezó a salir una barriga y no te puedo explicar lo frustrante que es. Me diagnosticaron que estaba en la perimenopausia y seguí un tratamiento y volví a ser yo. De repente, fue como si me quitaran mi alegría, mi paz y mi salud y pensar que era algo tan biológico”, contó Raquel.

La presentadora dijo que tuvo momentos de desesperación después del escándalo. / Raquel Bigorra.

Raquel Bigorra agradece a ginécologa que salvo su matrimonio

Raquel Bigorra compartió en entrevista con Yordi Rosado que la llegada de la menopausia afectó profundamente su vida personal y su matrimonio. La conductora confesó que, además de síntomas como tristeza, angustia y aumento de peso, también enfrentó resequedad y disminución de lubido, lo que complicó la intimidad con su esposo, pues ya no tenía ganas porque no disfrutaba los encuentros. “Era inevitable, se acaba porque es algo que ya no disfrutas, pero fui con una doctora”, expresó Raquel.

“Fui con una doctora y enseguida me recetó un gelecito que ha salvado mi matrimonio. Mi marido tuvo mucha paciencia, porque yo no estaba de mal humor, solo estaba muy baja de ánimo”, concluyó.

