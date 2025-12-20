Violeta Isfel sufre menopausia prematura tras cirugía y lo cuenta todo ¿Mala praxis?

La vida de Violeta Isfel dio un giro inesperado cuando, a los 40 años, comenzó a vivir una etapa que normalmente llega una década después. La actriz, recordada por su participación en Atrévete a soñar, decidió hablar sin filtros sobre cómo enfrenta la menopausia prematura, un proceso que no solo impactó su cuerpo, sino también su día a día y su percepción de la salud femenina.

Violeta Isfel / IG: @violetaisfel

¿Cómo vive Violeta Isfel la menopausia prematura a los 40 años?

La menopausia prematura de Violeta Isfel llegó cuando menos lo esperaba. Según los especialistas, esta etapa suele presentarse entre los 45 y 55 años, iniciando con la perimenopausia, caracterizada por ciclos irregulares, cambios hormonales, bochornos y sudoraciones nocturnas. Sin embargo, en su caso, todo ocurrió antes y de manera abrupta.

La actriz confesó que llegó con muchos prejuicios y temores: “Me habían contado unas historias muy fuertes y muy terribles”, compartió ante los reporteros.

No obstante, aclaró que su experiencia ha sido distinta a lo que imaginaba: “La realidad es que no está siendo el caso. He tenido una menopausia bastante buen onda, si así se le puede llamar”.

Aunque reconoce que no todo ha sido sencillo, Violeta Isfel decidió visibilizar su proceso para que otras mujeres sepan que cada cuerpo vive la menopausia de manera distinta y que no siempre es tan catastrófica como se suele pensar.

Violeta Isfel / Redes sociales

¿Qué síntomas ha sufrido Violeta Isfel durante la menopausia prematura?

A pesar de describir su experiencia como llevadera, la actriz Violeta Isfel no negó que ha atravesado momentos complicados. Entre los síntomas más intensos que ha enfrentado están los bochornos nocturnos y los problemas para dormir, dos de las molestias más comunes durante la menopausia.

Con total franqueza, relató uno de los episodios más incómodos: “Sientes que te quemas y que ya no puedes más”.

Además, reveló que el insomnio ha sido otro de los grandes retos: “He vivido insomnios terribles”.

Violeta Isfel / Facebook

¿Por qué Violeta Isfel entró en menopausia tras una cirugía?

La menopausia prematura en la vida de Violeta Isfel no llegó de forma natural. Según explicó, fue consecuencia de una decisión médica importante: someterse a una histerectomía, es decir, la extirpación del útero, debido a diversos problemas de salud que venía arrastrando.

Lejos de arrepentirse, la actriz aseguró que fue una determinación necesaria y bien pensada:

“Creo que la mejor decisión que pudimos tomar fue aceptar que mi útero ya no tenía mucho qué hacer, al contrario, me estaba trayendo bastantes conflictos”. Violeta Isfel

Violeta reveló que, a casi un año de la cirugía, su calidad de vida ha mejorado notablemente: “Ahora ya va a ser un año y cachito que me siento muy bien”.

Violeta Isfel no quiere reconciliarse con sus padres / Instagram

¿Por qué la menopausia de Violeta Isfel llegó “de golpe”?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del testimonio de Violeta Isfel es que su menopausia no pasó por la perimenopausia, sino que se presentó de manera abrupta tras la cirugía.

Ella misma lo explicó con claridad: “Quitar un órgano en lugar de que llegara la peri y luego llegara la menopausia, a mí me llegó de golpe”.

La actriz finalmente aclaró que no todas las mujeres viven el mismo proceso tras una histerectomía: