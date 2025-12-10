¿Sabine Moussier eres tú? Circula video presuntamente de la actriz en el que se vería con la cara deforme

En redes anda circulando un video donde se ve a una mujer con la cara visiblemente inflamada y muchos juran que presuntamente es Sabine Moussier. ¿Realmente es ella? ¡Entérate!

Sabine Moussier y Doctora Loreto Cid

¿Qué le pasó a Sabine Moussier en la cara y en la nariz? ¿Es ella la del video viral?

Los videos y fotos virales que están rodando en TikTok y Facebook muestran a una mujer con el rostro distinto, inflamado y con rasgos que, a primera vista, pueden recordar a Sabine Moussier. Esto disparó búsquedas como: “¿Qué le pasó a Sabine Moussier en la cara?”, “¿Qué le pasó a Sabine Moussier en la nariz?” o “Sabine Moussier en la actualidad 2025”.

La respuesta es clara: no le pasó nada. Sabine Moussier no es la mujer del video y no aparece en esas fotos. El contenido que se viralizó corresponde a Loreto Cid, una médica chilena cuya imagen fue difundida fuera de contexto y confundida con la de la actriz.

¿Quién es Loreto Cid y por qué la confunden con Sabine Moussier en el video viral?

Loreto Cid es una médica chilena especializada en neurología y cefaleas. Estudió Medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile y se especializó en Neurología en la Universidad de Chile. Además, profundizó en manejo del dolor y cursó diplomados en cefaleas, lo que la ha posicionado como referente en su área.

Actualmente, se desempeña como presidenta de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN), un cargo que asumió en 2024.

En redes sociales, Loreto Cid comparte momentos de su vida personal y profesional. Hasta la fecha, no ha hablado públicamente de ninguna enfermedad o problema de salud propio. El rostro que se ve en los videos que se viralizaron y se usaron para confundirla con Sabine Moussier no implican que Loreto haya informado de una condición médica específica; más bien, son imágenes que, terminaron por provocar la confusión.

Hasta ahora, ni la doctora Loreto Cid ni Sabine Moussier han salido a aclarar la confusión, a pesar de que en redes etiquetan a la actriz en videos que en realidad pertenecen a la especialista chilena.

