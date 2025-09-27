Sabine Moussier revela que padece difícil enfermedad incurable y cómo lucha contra ella

La reconocida actriz Sabine Moussier, reconocida por dar vida a inolvidables villanas en telenovelas y por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos México, abrió su corazón en una entrevista reciente. Durante su conversación con Yordi Rosado, confesó que fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune que ha cambiado por completo su día a día. ¿Qué enfermedad tiene? Aquí te contamos todos los detalles.

Sabine Moussier contó su historia de amor que tuvo con alguien que nunca conoció en persona / Captura de pantalla

¿Qué enfermedad autoinmune padece Sabine Moussier?

En la charla con Yordi Rosado, Sabine Moussier compartió que fue diagnosticada con neuropatía de fibras pequeñas, un trastorno autoinmune que afecta el sistema nervioso periférico.

“Me diagnosticaron hace poquito neuropatía de fibras pequeñas, había buscado y buscado, es una enfermedad autoinmune y entonces todo el sistema autónomo se ve afectado” Sabine Moussier

La actriz detalló que, aunque sus funciones conscientes siguen siendo normales, su cuerpo enfrenta complicaciones en procesos automáticos como la respiración, el ritmo cardíaco o la digestión. Moussier confesó que el diagnóstico llegó tras años de molestias que no lograban ser identificados. Ahora, aunque está en tratamiento, continúa padeciendo fuertes dolores que describen como “terribles” cuando sufre brotes de la enfermedad.

Sabine Moussier revela que intentó tener una relación con una mujer / IG: @sabineoficial

¿Cómo afecta esta enfermedad la vida y carrera de Sabine Moussier?

La actriz reconoció que la neuropatía de fibras pequeñas ha tenido un impacto directo en su vida personal y laboral. Aseguró que el dolor corporal es constante, pero que nunca permitió que eso la detuviera en el set:

“Aunque yo nunca falté a trabajar, siempre iba. Es más, una vez fui con parches de morfina y tal, nunca afectó mi trabajo porque he sido muy constante, pero sí indirectamente me afectó, me quedó sin chamba” Sabine Moussier

También recordó cómo otros problemas de salud anteriores, como la enfermedad de Lyme y las cirugías en la cadera, fueron debilitando su condición física. “Como que me fui rompiendo toda después de lo de la alberca”, comentó.

Actualmente, Sabine sigue en tratamiento médico y, aunque confía que la enfermedad no le ha impedido seguir adelante, reconoce que ha tenido que enfrentarse a cambios importantes en su ritmo de vida y en la manera de asumir sus proyectos profesionales.

Ver desde 1:17:16

¿Qué es la neuropatía de fibras pequeñas, la enfermedad que padece Sabine Moussier y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con un artículo de la Clínica Cleveland, la neuropatía de fibras pequeñas (NFF) es un trastorno que daña las fibras nerviosas responsables de transmitir sensaciones de dolor y temperatura. Este padecimiento afecta el sistema nervioso periférico y suele manifestarse con síntomas como:



Dolor urente (ardor) en pies y manos.

Entumecimiento o sensación de hormigueo.

Dolor generalizado que puede intensificarse durante los brotes.

La institución médica explica que la enfermedad puede afectar gravemente la calidad de vida de quienes la padecen. Los tratamientos incluyen medicamentos para el control del dolor, así como terapias específicas para atender las causas subyacentes.

En el caso de Moussier, ella asegura que los tratamientos a los que ha recurrido sí han mostrado resultados:

“Me hicieron un tratamiento y se suponía que a las dos semanas vería cambios, yo vi cambios saliendo de ahí” Sabine Moussier

