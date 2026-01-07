¡Sabine Moussier reaparece! Así fue el regreso de la actriz a la TV tras los rumores falsos de eutanasia en Colombia

Sabine Moussier reapareció en televisión después de que en redes sociales surgieron rumores falsos sobre una presunta eutanasia en Colombia. La actriz fue vista ante las cámaras, lo que llamó la atención al tratarse de una nueva aparición tras la circulación de esa información falsa.

El rumor falso sobre una presunta eutanasia de Sabine Moussier surgió a partir de videos hechos con Inteligencia Artificial que se difundieron en redes sociales, en los que se aseguraba, sin pruebas, que la actriz presuntamente habría viajado a Colombia con ese propósito. En esos clips también se mencionaba un supuesto agravamiento de su estado de salud derivado de una enfermedad autoinmune, versión que no contaba con confirmación oficial y que provocó preocupación entre sus seguidores al plantear una situación que no había sido verificada.

Sabine Moussier vuelve a aparecer en público en Televisa tras versiones sobre su salud. / Foto: Redes sociales

¿Sabine Moussier presuntamente pidió la eutanasia en Colombia? Este fue el rumor falso

La falsa información se volvió más confusa debido a que en los videos virales se utilizaron, sin autorización, la imagen y la voz de figuras públicas como Galilea Montijo y Cynthia Klitbo, a quienes se les atribuían supuestas declaraciones sobre la situación de Sabine Moussier.

En algunos audios incluso se afirmaba falsamente que la actriz presuntamente habría muerto. ¡Lo cual fue mentira! Mientras que en otros se colocaban en voz de Cynthia Klitbo frases que nunca pronunció, como una presunta despedida o acompañamiento, lo que amplificó el alcance del rumor en redes sociales.

Con el paso de las horas se confirmó que estas versiones no tenían sustento. Los contenidos fueron generados mediante herramientas de inteligencia artificial que alteran imágenes y voces para simular testimonios inexistentes. Hasta ahora no hay información que indique que Sabine Moussier presuntamente habría solicitado la eutanasia, que haya viajado a Colombia por ese motivo o que se encuentre en la situación descrita en los videos que circularon.

Sabine Moussier se dejó ver en los pasillos de Televisa durante la rosca de Reyes del programa Hoy. / Foto: Redes sociales

¿Cómo reapareció Sabine Moussier tras rumores falsos de eutanasia en Colombia?

El equipo del programa Hoy salió de los foros para recorrer los pasillos de Televisa y compartir la tradicional rosca de Reyes con distintos actores y actrices que se encontraban en el lugar. Durante el recorrido convivieron con figuras como Violeta Isfel, Alma Cero, Manuel “Flaco” Ibáñez, Paty Navidad y Roxana Castellanos, quienes se sumaron al momento y participaron en la dinámica organizada por la producción del matutino.

Sin embargo, una de las presencias que más llamó la atención fue la de Sabine Moussier, quien se unió al festejo y partió su pedazo de rosca frente a las cámaras.

Entre risas, la actriz comentó: “La tradición y espero sacarme el muñeco. Hasta desayunada voy a salir de aquí”, frase que quedó registrada durante el encuentro y que fue compartida como parte del ambiente que se vivió en los pasillos de la televisora durante la celebración.

Lo anterior dejó claro que la actriz se encuentra bien de salud y se desmientieron todos los rumores falsos de

Sabine Moussier partió la rosca de Reyes. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Sabine Moussier?

Sabine Moussier, cuyo nombre completo es Diana Sabine Moussier, nació el 12 de julio de 1966 en Leverkusen, Alemania Occidental, aunque creció en Mazatlán, Sinaloa, tras el regreso de su madre a México poco después de su nacimiento.

Con el objetivo de convertirse en actriz, se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en el Centro de Educación Artística, donde comenzó a forjar una carrera que la llevaría a consolidarse en la televisión mexicana.

Su trayectoria en televisión incluye una amplia participación en telenovelas que marcaron distintas etapas de su carrera, como:



El privilegio de amar

Mujeres engañadas

El derecho de nacer

La madrastra

Piel de otoño

Las tontas no van al cielo

Abismo de pasión

Amores verdaderos

La malquerida.

A lo largo de los años, Sabine Moussier también incursionó en el teatro y el cine, y enfrentó episodios de salud que la llevaron a pausar temporalmente su carrera, como el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré en 2009.

En años recientes, Sabine Moussier volvió a colocarse en el foco público al participar en la segunda temporada de La casa de los famosos México en 2024, donde fue la quinta eliminada.

