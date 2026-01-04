Cynthia Klitbo denuncia video con IA que anuncia falsamente la presunta muerte de Sabine Moussier

En las últimas horas, el nombre de Sabine Moussier se volvió tendencia en redes sociales tras la difusión de un video falso que aseguraba que la actriz presuntamente encontraría en estado grave de salud. El material generó alarma entre usuarios y seguidores del espectáculo, pues incluía la voz e imagen de Cynthia Klitbo usada sin permiso en la que presuntamente confirmaría una supuesta situación crítica e incluso cercana a la muerte. ¡Todo es falso!

Sabine Moussier / IG: @sabineoficial

¿Cuál fue el video falso en el que dicen que presuntamente Sabine Moussier estaría muriendo? Cynthia Klitbo desmiente rumores

Cynthia Klitbo negó de forma contundente los rumores sobre la supuesta muerte o estado terminal de Sabine Moussier. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, explicó que nunca realizó las declaraciones que circulan en redes y que todo se trata de un montaje realizado con herramientas de Inteligencia Artificial.

En el video falso, se hacía parecer que Klitbo presuntamente confirmaría que ambas actrices se encontraban en Colombia buscando una eutanasia, información que fue calificada como completamente falsa. La actriz aseguró que el objetivo de este contenido es desinformar y generar impacto mediático utilizando nombres reconocidos del medio artístico.

Klitbo señaló que este tipo de prácticas representan un riesgo, no solo para la reputación de los artistas, sino también para el público que consume información sin verificar. Por ello, reiteró que Sabine Moussier no se encuentra en esa situación y que los rumores no tienen sustento.

Sabine Moussier y Doctora Loreto Cid

¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre el video hecho con Inteligencia Artificial de Sabine Moussier?

La actriz manifestó su molestia e indignación por el uso no autorizado de su rostro, su voz y sus datos biométricos. Explicó que cuentas fraudulentas emplearon Inteligencia Artificial para recrear su imagen y hacerla decir cosas que nunca declaró.

En su mensaje, Cynthia Klitbo afirmó que estas acciones buscan ganar seguidores y notoriedad a costa de su trayectoria profesional y de la salud de su compañera. Además, hizo un llamado directo a los usuarios para no seguir ni compartir este tipo de cuentas y reportar el contenido como falso.

“Están utilizando no solo mi nombre, también mis datos biométricos. Sabine Moussier no se está muriendo” Cynthia Klitbo

Agregó que ella se encontraba trabajando en un proyecto de imagen el 29 de diciembre, desmintiendo así cualquier versión que la colocara fuera del país o involucrada en la situación descrita en el video falso.

Klitbo también destacó que actualmente las redes sociales están llenas de herramientas de IA que facilitan la creación de noticias falsas, por lo que consideró importante viralizar su aclaración para frenar la desinformación.

¿Qué se sabe realmente sobre la salud de Sabine Moussier?

Sabine Moussier ha hablado en el pasado sobre su estado de salud. La actriz padece neuropatía de fibras pequeñas, un trastorno que afecta las fibras nerviosas más delgadas del sistema nervioso periférico y que puede provocar diversos dolores musculares y sensaciones anormales.

Hasta el momento, no existe información oficial reciente sobre una complicación grave o un estado crítico. La última publicación de la actriz en sus redes sociales data de julio de 2025, y desde entonces no ha habido actualizaciones públicas sobre su condición médica.

Tampoco se ha emitido ningún comunicado por parte de la empresa que la representa en el ámbito artístico, lo que refuerza que no hay confirmación oficial sobre una situación de emergencia como la que se difundió en redes sociales.

