Tammy Parra respondería a críticas por hablar de la IA como apoyo psicológico y vuelve a encender la polémica

La influencer mexicana Tammy Parra vuelve a colocarse en el centro de la conversación digital tras responder a las críticas generadas por sus recientes declaraciones sobre el uso de la inteligencia artificial como apoyo emocional. Luego de varios días de debate en redes sociales, la creadora de contenido reapareció con un mensaje. ¿Responde a sus haters?

¿Qué dijo Tammy Parra sobre la inteligencia artificial como “asesor psicológico”?

La controversia inició cuando Tammy Parra participó en una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. En ese espacio, una seguidora le preguntó cómo podía recibir apoyo psicológico si no contaba con los recursos económicos necesarios para acudir con un especialista. Ante la consulta, la influencer señaló la importancia de buscar atención profesional siempre que sea posible, pero añadió que, desde su experiencia personal, la inteligencia artificial podía servir como una alternativa temporal.

Tammy Parra explicó que algunas plataformas de IA ofrecen respuestas que considera objetivas, lo que, en ciertos casos, puede ayudar a reflexionar sobre situaciones personales. Durante su intervención, aclaró que no se trataba de reemplazar la terapia psicológica, sino de una herramienta accesible para quienes atraviesan momentos específicos y no tienen otras opciones inmediatas.

¿Por qué las declaraciones de Tammy Parra generaron críticas en redes sociales?

Tras la difusión de sus palabras, diversos usuarios expresaron su desacuerdo a lo que dijo la influencer Tammy Parra, argumentando que la inteligencia artificial no cuenta con preparación clínica ni respaldo científico para atender problemáticas psicológicas. Especialistas en salud mental han señalado en distintas ocasiones que, aunque la tecnología puede ofrecer información general, no sustituye la atención profesional ni los procesos terapéuticos personalizados.

El debate se amplió debido al contexto actual, en el que las aplicaciones de inteligencia artificial han ganado popularidad por su facilidad de acceso y bajo costo. Muchas personas recurren a estas herramientas para resolver dudas cotidianas, recibir orientación general o explorar temas personales, lo que ha generado una discusión constante sobre su uso responsable.

La polémica en torno a Tammy Parra también se vio reforzada por su historial mediático. A lo largo de su carrera como influencer, ha estado envuelta en distintos episodios que la han mantenido en tendencia, como la infidelidad de su exprometido, su relación con su mánager Héctor Klunder y sus comentarios sobre energía masculina y femenina. Estos antecedentes han contribuido a que cada una de sus declaraciones tenga amplio alcance y genere conversación inmediata.

¿Cómo respondió Tammy Parra a las críticas y qué mensaje envió a sus seguidores?

Luego de la controversia, Tammy Parra reapareció con un mensaje en el que habló de su experiencia en redes sociales y de cómo ha aprendido a manejar la opinión pública. En su intervención, señaló que lleva cerca de 10 años creando contenido y que, durante ese tiempo, los usuarios han sido testigos de sus procesos personales y profesionales.

La influencer afirmó que actualmente su prioridad es seguir inspirando a quienes la siguen, independientemente de los comentarios negativos que pueda recibir. Indicó que, con el paso del tiempo, ha aprendido a no darle peso a lo que otros piensen de ella y a enfocarse en su crecimiento personal.

“Ya no me importa lo que piensen de mí... Quiero seguir inspirando a mis seguidores a crecer, no importa lo que la gente te diga.” Tammy Parra

En su mensaje, Tammy Parra destacó la importancia de avanzar pese a las críticas y de no detenerse por lo que otras personas digan. Asimismo, invitó a sus seguidores a expresar su opinión con respeto en los comentarios, asegurando que continuará informando sobre cualquier situación relacionada con el tema.

