¿Cositas cruzó la línea? Video abrazando a un hombre musculoso desata críticas ¿y el retiro?; ella aclara todo

Durante décadas, Cositas, la conductora mexicana, fue sinónimo de manualidades, creatividad infantil y tardes frente al televisor para miles de niñas y niños en México. Sin embargo, a finales de diciembre de 2025, su nombre volvió a ser tendencia por una razón completamente distinta: un video que muchos calificaron como “subido de tono” y que rompía con la imagen tradicional del personaje, pero ¿qué hay detrás del video?

¿Por qué el video de Cositas con IA generó tanta polémica en redes sociales?

La controversia comenzó cuando Cositas, la estrella de televisión de los 90, compartió un video generado con inteligencia artificial en el que aparece sentada en un sillón, con un árbol de Navidad iluminado al fondo, vistiendo su clásico atuendo colorido. Hasta ahí, todo parecía normal. El problema surgió cuando, detrás de ella, aparece un hombre musculoso, sin camisa y con pantalón rojo tipo Santa Claus, rodeándola con los brazos mientras desea “Feliz Navidad”.

Sobre el video se lee la frase: “Cómo han crecido ‘Mis niños’”, acompañada del mensaje que ella misma escribió

“Increíble cómo pasa el tiempo… Cómo han crecido ‘Mis niños’”. Cositas

Para muchos usuarios, el video resultó inesperada y contrastante con el perfil que Cositas ha construido desde 1985. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros expresaron que el contenido no era apropiado, especialmente considerando que aún hay menores que la siguen en redes sociales.

La publicación se viralizó rápidamente, acumulando reacciones, debates y críticas que colocaron a Cositas en el ojo del huracán ¡todo se descontroló!

El video de Cositas fue hecho con Inteligencia Artificial. / Foto: Redes sociales

¿Cositas fue sancionada y canceló sus redes tras la publicación “subida de tono”?

Un día después, el escándalo creció aún más cuando Cositas, la estrella infantil, compartió otro mensaje que alarmó a sus seguidores. En una publicación fechada el domingo 28 de diciembre, afirmó haber sido señalada y sancionada por el contenido compartido.

Cositas “Debido a una publicación hecha el pasado 27 de diciembre, he sido criticada y acusada de ser irrespetuosa y no cumplir con los lineamientos del personaje llamado Cositas, el cual represento desde 1985, por lo que he sido sancionada y obligada a cancelar todas mis redes sociales”.

El mensaje cerró con un tono que sonó a despedida definitiva: “Agradezco por todos los años que he recibido su apoyo y muestras de cariño”.

Durante varias horas, muchos creyeron que Cositas se retiraría de manera definitiva de las redes sociales. Sin embargo, al tratarse del Día de los Inocentes, el mensaje fue interpretado posteriormente como parte de una broma relacionada con la fecha. Aun así, la publicación intensificó las reacciones y dejó en evidencia que la imagen original había tocado fibras sensibles entre su audiencia.!

¿Qué dijo Cositas sobre el video con IA y las críticas que recibió?

Ante la magnitud del escándalo, Cositas decidió romper el silencio y aclarar la situación en una entrevista para el programa De primera mano, donde explicó que todo se trató de un juego y que jamás imaginó la reacción que provocaría.

Cositas “Nunca me imaginé que hubiera tanta controversia por algo que salió de un juego. Desde que que descubrí esta maravilla de la inteligencia artificial, me he permitido experimentar y jugar”.

La conductora explicó que desde que aprendió a utilizar herramientas de inteligencia artificial, suele compartir videos y contenidos generados con esta tecnología, siempre con la intención de divertirse y experimentar nuevas formas de comunicación con su público.

No obstante, reconoció que esta publicación en particular superó cualquier expectativa, incluso en términos de alcance:

“Empecé a recibir tantos comentarios, unos sorprendidos, unos dudan que yo hubiera subido este material y yo escribí un texto para expresarle a todos mis niños que no era mi intención faltarles al respeto”. Cositas

Cositas ofreció una disculpa a quienes se sintieron incómodos y reiteró que su intención era únicamente ser graciosa. Sin embargo, también dejó claro que la interpretación del contenido depende de cada persona y que no puede controlar cómo se percibe un video en redes sociales.

¿Quién es Cositas y por qué su imagen sigue siendo tan influyente?

Detrás del personaje está Alma Gómez Fuentes, mejor conocida como Cositas, una conductora que se convirtió en un referente de la televisión infantil mexicana. Su popularidad creció gracias a su estilo didáctico y cercano, enseñando manualidades fáciles, creativas y accesibles para niñas y niños, utilizando materiales cotidianos.

Su mayor éxito llegó con el programa “El espacio de Cositas”, donde durante años mostró paso a paso cómo crear juguetes, adornos y proyectos que marcaron a varias generaciones. Con el paso del tiempo, Cositas logró trasladar ese legado a las plataformas digitales, donde actualmente comparte tutoriales y contenido creativo en redes sociales.