Cositas sube VIDEO candente que desata revuelo: “Cómo han crecido mis niños”, dice

La sorpresa se apoderó de las redes sociales luego de que Cositas, recordada por generaciones como un ícono del contenido infantil en la televisión mexicana, compartió una publicación que rápidamente dio de qué hablar por su tono sugerente y alejado del público infantil. ¡Hecho con IA como parte del día de los inocentes!

La imagen, que muchos calificaron como “candente”, generó reacciones encontradas entre seguidores que no esperaban ver a la creadora de manualidades en una faceta tan distinta a la que marcó su carrera.

Cositas compartió un video en redes durante Navidad que no pasó desapercibido entre los usuarios. / Foto: Redes sociales

¿Qué publicó Cositas en sus redes sociales?

La publicación que Cositas compartió en redes sociales no pasó desapercibida y desató una lluvia de comentarios entre quienes la siguen desde hace años. Acostumbrados a verla como una figura ligada al público infantil, muchos usuarios reaccionaron de inmediato al encontrarse con una imagen que rompió con esa referencia televisiva que marcó a varias generaciones.

En el video hecho con Inteligencia Artificial (IA), Cositas aparece pegada en un sillón, con un árbol de Navidad y luces al fondo. Viste su atuendo tradicional, mientras un hombre se coloca detrás de ella y la rodea con los brazos, a la par que dice “Feliz Navidad”.

Él aparece sin camisa y con pantalón rojo tipo Santa Claus. Sobre la imagen se lee la frase “Cómo han crecido ‘Mis niños’”, acompañada del texto que la propia Cositas escribió en la publicación: “Increíble cómo pasa el tiempo… Cómo han crecido ‘Mis niños’”.

“Cómo han crecido mis niños”, dijo Cositas, sorprendiendo a todos. / Foto: Redes sociales

¿Cositas se disculpa tras publicación “subida de tono”?

Cositas, a través de una publicación ayer domingo 28 de diciembre, que se celebra el Día de los inocentes, aseguró que fue señalada y sancionada tras la publicación del video.

“Debido a una publicación hecha el pasado 27 de diciembre, he sido criticada y acusada de ser irrespetuosa y no cumplir con los lineamientos del personaje llamado Cositas, el cual represento desde 1985, por lo que he sido sancionada y obligada a cancelar todas mis redes sociales”, dijo Cositas.

La publicación cerró con un tono de despedida que intensificó las reacciones: “Agradezco por todos los años que he recibido su apoyo y muestras de cariño”. Más tarde, al tratarse del Día de los Inocentes, el mensaje fue interpretado como una broma relacionada con la fecha, lo que generó comentarios entre quienes inicialmente creyeron que se trataba de una decisión definitiva.

El video de Cositas fue hecho con Inteligencia Artificial. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Cositas?

Cositas, cuyo nombre real es Alma Gómez Fuentes, es una conductora que se ganó el reconocimiento del público infantil gracias a su trabajo en la televisión mexicana, donde se especializó en enseñar manualidades de manera sencilla y accesible para niñas y niños. Con un estilo didáctico, su propuesta se enfocó en fomentar la creatividad a través del uso de materiales cotidianos, convirtiéndose en una referencia para varias generaciones.

Su mayor popularidad llegó con el programa “El espacio de Cositas”, emisión en la que presentó ideas para crear juguetes, adornos y proyectos manuales paso a paso. Ahora publica los tutoriales también en redes sociales.

