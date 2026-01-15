Foto de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, genera preocupación por verse “desmejorada": ¿Es real?

Una imagen reciente de María Antonieta de las Nieves, la actriz que dio vida a ‘la Chilindrina’, volvió a encender el debate en redes sociales. La fotografía, compartida en X y replicada en distintas plataformas, generó polémica al mostrar a la intérprete con un aspecto que muchos usuarios consideraron “muy distinto” al de los últimos meses. Muchos coinciden en que se ve “deteriorada” y ya hay preocupación entre internautas, pero... ¿es real?

María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, estuvo hospitalizada; este es su estado de salud / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿Por qué María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, estuvo hospitalizada de emergencia?

Una fuente cercana a María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, nos reveló a TVNotas en el mes de agosto del 2025, que la actriz fue ingresada al hospital algunos días, luego de presentar señales asociadas con un posible desgaste neurológico.

Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte. Fuente a TVNotas

Su amiga también comentó que, desde hace varias semanas, la actriz empezó a mostrar señales alarmantes, como problemas para articular palabras, dificultad para tragar y para organizar sus ideas, síntomas que fueron empeorando gradualmente.

De acuerdo con el diagnóstico médico, se detectaron niveles bajos de sodio en su organismo, condición conocida como hiponatremia, la cual suele presentarse en pacientes con trastornos neurológicos y puede provocar desorientación, confusión, debilidad muscular, náuseas y mareos.

Tiempo después, De las Nieves reapareció en redes sociales y mencionó sentirse mejor.

María Antonieta de las Nieves se despide de la Chilindrina / Especial

¿Cuál es la foto reciente de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, que generó preocupación?

La controversia comenzó cuando el usuario Raúl Gutiérrez (@raulgtzoficial) publicó una imagen en la que aparece María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, posando junto a un fan. En su mensaje, describió a la actriz con “ un estado físico un poco deteriorado ”.

El comentario provocó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios expresaron preocupación y respeto por la edad y trayectoria de la actriz, otros pusieron en duda la autenticidad de la imagen. Las críticas se centraron en que los rasgos faciales, el color de la piel y la iluminación no parecían corresponder con fotografías recientes y verificadas de la comediante.

La clave del caso es que la fotografía no es nueva ni completamente falsa. La imagen original fue tomada en agosto del año pasado en Perú. En ese contexto, María Antonieta de las Nieves tuvo encuentros con fans que aprovecharon para tomarse fotos con ella caracterizada como el personaje.

Lo que se viralizó recientemente es una versión editada de esa fotografía. Aunque la composición, el encuadre y los protagonistas son los mismos, existen diferencias claras respecto a la imagen original. Estos ajustes, aunque sutiles para algunos, alteran la percepción del estado físico de la actriz.

No hay evidencia de que la imagen haya sido generada completamente con inteligencia artificial; se trata más bien de una edición que exagera ciertos rasgos y contribuye a una narrativa engañosa, según los propios internautas.

Circula falsa imagen de María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’ / Redes sociales y canva

¿Cuándo anunció María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, su retiro de los escenarios?

En una entrevista con Matilde Obregón en su canal de YouTube, durante el mes de octubre, María Antonieta de las Nieves detalló los motivos que la llevaron a tomar la decisión de retirarse. Durante la charla, María Antonieta admitió que el desgaste acumulado resultó clave para priorizar su salud.

Ya se fue en Perú. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no… Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida. (...) Estoy en mi cama con mis perras viendo la tele y estoy feliz. María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’

Asimismo, compartió que el fallecimiento de su esposo, Gabriel Fernández, marcó un antes y un después en su vida, llevándola a replantearse su carrera. Aunque no descartó que ‘La Chilindrina’ pueda aparecer en alguna entrevista o de forma ocasional, enfatizó que la etapa de trabajo intenso ha concluido.

