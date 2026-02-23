Gomita reaparece tras cirugía de emergencia y lanza importante anuncio ¿sobre su salud? ¿se va de las redes?

La influencer Gomita volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de reaparecer en redes sociales tras enfrentar una crisis de salud que la llevó a ser hospitalizada de emergencia. La también exparticipante de La casa de los famosos México había permanecido alejada de algunos de sus proyectos profesionales durante varias semanas, lo que generó inquietud entre sus seguidores.

Gomita / Redes sociales

¿Qué le pasó a Gomita y por qué fue hospitalizada de emergencia?

Gomita, Araceli Ordaz Campos, reveló a inicios de febrero que tuvo que ser hospitalizada de emergencia y sometida a una intervención quirúrgica. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde sus seguidores manifestaron preocupación por su estado de salud.

Aunque no ha dado a conocer un parte médico detallado, la creadora de contenido explicó que su cuerpo se encuentra “cansado” debido a las cirugías estéticas a las que se ha sometido. En sus historias de Instagram también habló del impacto emocional que han tenido en ella las críticas constantes en redes sociales.

Además, mencionó que, pese a los rumores falsos sobre su muerte, ella está concentrada en mejorar en su estado de salud.

“¡Sigo viva! ¡No he muerto!”, expresó en un video compartido en sus redes sociales, donde también reiteró que atravesaba un proceso delicado, pero que continuaba en recuperación.

Gomita alarma en redes al anunciar que fue hospitalizada / Redes sociales

¿Qué decisión tomó Gomita tras sus problemas de salud?

Uno de los proyectos que quedó en pausa tras la hospitalización de Araceli Ordaz fue el pódcast “La pape 2”, que lanzó junto a su hermano Ángel, conocido públicamente como Lapizín. El programa había comenzado poco antes de que se presentaran las complicaciones médicas, por lo que su producción se detuvo de manera temporal.

Recientemente, Gomita compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde aparece junto a su hermano, lo que fue interpretado como el anuncio de su regreso al pódcast. En las imágenes se le observa realizando algunos pasos de baile y conviviendo frente a cámara.

Aunque algunos usuarios señalaron en los comentarios que el material podría haber sido grabado antes de la crisis de salud, no existe confirmación oficial al respecto. Lo que sí es un hecho es que la influencer confirmó que retomará poco a poco sus proyectos profesionales, comenzando con el pódcast que emprendió en familia.

Lapizín ha sido una de las figuras más cercanas a Gomita durante este proceso. Desde que se dio a conocer la hospitalización, el creador de contenido mostró públicamente su apoyo, acompañándola tanto en redes como en el relanzamiento de sus actividades digitales.

¿Qué dijo Gomita sobre los rumores de su presunta muerte en redes sociales?

Tras hacerse pública la hospitalización, comenzaron a circular publicaciones en distintas plataformas que aseguraban que Gomita presuntamente había perdido la vida. La información se propagó rápidamente, generando confusión entre usuarios.

La influencer reaccionó a estos rumores mediante historias en Instagram, donde negó categóricamente las versiones que la daban por fallecida. En su mensaje pidió respeto ante la gravedad del tema y destacó que ese tipo de noticias falsas podían afectar emocionalmente a sus seres queridos.

