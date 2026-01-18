Gomita toma importante decisión tras bautizo: ¿La influencer deja las redes sociales?

Araceli Ordaz, conocida como Gomita, tomó una decisión importante tras su reciente bautizo, situación que generó preguntas entre sus seguidores sobre un posible cambio en su presencia en redes sociales. La creadora de contenido habló sobre este nuevo momento en su vida y aclaró de qué se trata. Aquí te contamos todos los detalles sobre la polémica exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024.

¿Se despide de las redes? La decisión de Gomita tras su bautizo

¿Cómo fue el bautizo de Gomita?

Gomita compartió con sus seguidores un momento significativo de su vida al dar a conocer que fue bautizada. A través de su cuenta de Instagram, la comediante y cantante publicó diversas fotografías del ritual, en las que se le observa durante el instante en que es sumergida en el agua, acto que forma parte de la tradición cristiana.

“No tengo cómo expresar todo lo que me ha sucedido estos últimos años y meses. Solo puedo decirles que he encontrado plenitud y han cambiado mil cosas dentro de mí”, escribió Gomita.

La publicación generó una amplia respuesta en redes sociales. Mientras varios usuarios y seguidores le enviaron mensajes relacionados con el paso que decidió compartir, también hubo internautas que cuestionaron la manera en que dio a conocer el bautizo de forma pública.

¿Qué decisión toma Gomita tras su bautizo?

Gomita muestra una imagen distinta, tanto en la forma de vestir como en los mensajes que acompaña en sus publicaciones, donde ahora es más frecuente ver referencias a Dios y reflexiones personales, lo que llevó a algunos usuarios a preguntarse si planeaba alejarse de las plataformas digitales.

En las imágenes y videos más recientes, Gomita aparece con vestidos de cortes sencillos y colores suaves. En una de las publicaciones se le observa usando un vestido blanco con estampado de limones, sin mangas, mientras forma un corazón con las manos, acompañado de un mensaje en el que menciona que está viviendo un proceso personal y espiritual. En otra grabación, aparece dentro de su casa con un vestido corto en tono rosa, de manga larga y ajuste en la cintura, mientras destaca que está disfrutando el momento que atraviesa.

También compartió fotografías en las que luce un vestido café con diseño floral y falda amplia, posando sonriente en un espacio interior, así como otro conjunto en color claro, de textura acanalada y corte recto, que combinó con accesorios discretos. En estas publicaciones, los textos que acompañan las imágenes hacen referencia a su fe y a la importancia de lo que vive actualmente, sin anunciar cambios drásticos en su vida pública.

Gomita deja claro con sus publicaciones que no tiene intención de dejar las redes sociales. Por el contrario, continúa compartiendo contenido de manera constante, ahora enfocado en una etapa personal distinta, en la que combina su presencia digital con mensajes relacionados con su espiritualidad y el proceso que, según ha expresado, se encuentra viviendo.

¿Quién es Gomita, exparticipante de La casa de los famosos México?

Araceli Ordaz Campos, conocida en el medio como Gomita, nació el 10 de septiembre de 1994 y creció literalmente entre luces, carpas y risas. Su primera plataforma fue el circo, donde comenzó como payasita y desarrolló las habilidades escénicas que más tarde la llevarían a la televisión. Esa experiencia moldeó su carácter y su estilo, convirtiéndose en el punto de partida de una carrera que con los años se diversificaría hacia la conducción y el contenido digital.

El gran salto de Gomita llegó cuando se unió al programa Sabadazo junto a sus hermanos Lapizito y Lapizin. Su presencia en el show la catapultó al gusto del público, que siguió de cerca su evolución y su vida familiar. Desde entonces, ha construido una trayectoria marcada por cambios, retos y una exposición constante en redes sociales. En 2024 volvió a colocarse en el centro de la conversación al integrarse a La casa de los famosos México, uno de los realities más comentados del año.

