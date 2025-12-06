Gomita, por fin, revela si usó pastillas para su cambio de aspecto radical ¡se destapa su secreto! Así luce

La transformación física de Gomita volvió a llamar la atención del público después de que surgieran dudas sobre si utilizó pastillas para lograr su aspecto actual como parte de su proceso. La influencer, conocida por compartir abiertamente aspectos de su vida, ha generado curiosidad entre sus seguidores, quienes buscan entender qué hay detrás de su notable cambio.

¿Cómo adelgazó Gomita? Su historia real entre cirugías, ansiedad y suplementos naturales. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles han sido los cambios físicos de Gomita?

La figura de Araceli Ordaz, Gomita, vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que saliera a la luz una nueva revelación sobre el proceso que la llevó a verse irreconocible de manera tan visible. Aunque la influencer ha sido abierta respecto a muchas de sus intervenciones estéticas, este nuevo dato ha reactivado el debate en redes sobre hasta dónde llegó la creadora de contenido para transformar su cuerpo y qué tan transparentes han sido sus declaraciones previas sobre ese camino.

A lo largo de los años, Gomita ha confirmado que se ha sometido a 15 cirugías estéticas, un número que para muchos resume la intensidad del proceso que ha vivido. Entre los procedimientos más conocidos se encuentra una cirugía bariátrica, que marcó un antes y un después en su apariencia. A esto se suman múltiples liposucciones y tratamientos de lipoescultura, diseñados para afinar zonas específicas del cuerpo y lograr la silueta que actualmente presume en sus plataformas.

También se habló del retiro de implantes de glúteos y de procedimientos para eliminar exceso de piel, cambios que ella misma ha detallado como parte de un proceso profundo, tanto físico como emocional. Además, habría recurrido a intervenciones estéticas complementarias que le permitieron pulir el resultado final que hoy luce frente a millones de seguidores.

Transformación de Gomita: lo que dijo sobre pastillas para adelgazar y su proceso desde 2020. / Foto: Redes sociales

¿Gomita usó pastillas para verse irreconocible?

Tras meses de especulación y teorías en redes, Gomita decidió hablar sobre el proceso detrás de su drástico cambio físico. Lejos de atribuir su transformación a un solo factor, la influencer compartió que pesaba 83 kilos y que su evolución ha sido una mezcla de lucha emocional, decisiones médicas y un renacimiento espiritual que hoy la mantiene más conectada con su familia, sus amigos y, según dijo, con Dios.

“Esta soy yo en 2020 y quiero que platiquemos de esto”, comenzó en un mensaje donde reveló lo que había callado por años. “Todos piensan que bajé de peso de forma instantánea y de un día para otro, pero realmente no fue así. Llevo desde 2020 con mi lucha, tanto de depresión como de ansiedad. Pareciera que todo fue rápido, pero no: atravesé muchas etapas”. En su recuento mencionó una relación tóxica, un bypass gástrico, múltiples cirugías plásticas y un periodo en el que, a pesar de todos esos cambios externos, no lograba encontrar la felicidad que buscaba.

La creadora de contenido señaló que su vida empezó a transformarse cuando miró hacia adentro. “Empecé a trabajar desde mi interior, conocí de la palabra, conocí a Dios y empecé a sanar muchas cosas que yo pensé que ya estaban sanadas”. Ese proceso, afirma, no solo la ayudó a reencontrarse consigo misma, sino también a reconstruir vínculos personales que creía perdidos, especialmente con su familia, quienes la acompañaron durante la controversia que enfrentó en el reality show.

En medio de rumores sobre el uso de medicamentos para adelgazar, Gomita no habría usado Ozempic como algunos especulaban. En cambio, hizo promoción a las pastillas Skynny All Natural, que integró a su rutina después de su proceso bariátrico y las cirugías que ya había contado públicamente. Incluso, algunos usuarios la criticaron por no considerar lo efectos secundarios que pueden poner en riesgo la salud.

Las pastillas, según la página oficial, combinan hierbas que se comprimen en cápsulas y ayudan a bajar de peso y sentir saciedad.

Gomita habló sobre cómo logró bajar de peso. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Gomita, exparticipante de La casa de los famosos México?

Araceli Ordaz Campos, conocida en el medio como Gomita, nació el 10 de septiembre de 1994 y creció literalmente entre luces, carpas y risas. Su primera plataforma fue el circo, donde comenzó como payasita y desarrolló las habilidades escénicas que más tarde la llevarían a la televisión. Esa experiencia moldeó su carácter y su estilo, convirtiéndose en el punto de partida de una carrera que con los años se diversificaría hacia la conducción y el contenido digital.

El gran salto de Gomita llegó cuando se unió al programa Sabadazo junto a sus hermanos Lapizito y Lapizin. Su presencia en el show la catapultó al gusto del público, que siguió de cerca su evolución y su vida familiar. Desde entonces, ha construido una trayectoria marcada por cambios, retos y una exposición constante en redes sociales. En 2024 volvió a colocarse en el centro de la conversación al integrarse a La casa de los famosos México, uno de los realities más comentados del año.

