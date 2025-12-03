Sol León y su exesposo Roberto protagonizan violente pelea: infidelidad, golpes y acusaciones, VIDEO

Sol León, la famosa influencer de Culiacán, volvió a ser tendencia tras enfrentarse a su exesposo Roberto en una pelea que terminó en golpiza, gritos y acusaciones que involucran a su hija. Todo quedó grabado y las redes están que arden.

Sol León reveló un fuerte video el pasado sábado a través de sus historias de Instagram. / Redes sociales.

¿Quién es Sol León y cómo fue su relación con Roberto León antes del escándalo?

María López León, conocida en Internet como Sol León, es una influencer y creadora de contenido digital originaria de Culiacán, Sinaloa. Cuenta con poco más de 6 millones de seguidores en redes sociales. Roberto por su parte es un gran empresario.

La historia entre Sol León, influencer y empresaria creadora de las fajas Sol Beauty, y su exesposo Roberto León ha sido un verdadero escándalo desde que se confirmó su divorcio por una infidelidad con Gabriela, la actual pareja del empresario.

Hace unos meses, Sol reveló en un live de TikTok que Roberto la engañó con esta joven, lo que desató una ola de críticas y memes. Pero lo que parecía ser solo un pleito mediático escaló a lo físico: en las últimas horas circula un video donde se ve a Roberto agrediendo a Sol durante un encuentro que terminó en golpes.

La empresaria Sol León reveló que ya emprendió acciones legales contra su ex, Roberto López. / Redes sociales.

¿Qué pasó en la pelea entre Sol León y Roberto León y quién terminó herido?

El encuentro entre Sol León y su exesposo Roberto León terminó en un verdadero escándalo. Hasta ahora no se sabe si coincidieron o estaba planeado, pero todo comenzó con gritos e insultos, pero la tensión escaló rápidamente cuando Gabriela, la actual pareja del empresario, se vio involucrada en la pelea. En medio del caos, Samara, empleada de Sol, se lanzó contra Gabriela y la sometió en el suelo, mientras Roberto intentaba desesperadamente separarlas.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento exacto en que la discusión se convierte en una golpiza. En el video se aprecia cómo Roberto y Sol también quedan en medio del forcejeo, tratando de intervenir, pero sin éxito. La escena se volvió viral, sobre todo por que Sol León le comenzó a gritar “teibolera” a la actual novia de su ex.

¡No es broma! Sol León nuevamente protagonizó una pelea callejera. De las palabras obscenas en la vía pública se fueron a los golpes con la actual pareja de su exesposo Roberto.

Y esta es la historia…

— Victor Lagunas (@VictorLagu16330) December 3, 2025

Lo más alarmante fue la denuncia de la hija menor de Sol, quien aseguró entre lágrimas que su padre la golpeó durante el altercado, aunque aclaró que no mostrará las imágenes por considerarlas humillantes, salvo que las entregue a la fiscalía para proceder legalmente. Cabe recordar ambas jóvenes fueron adoptadas por Roberto, pero tras la separación, el empresario se desentendió de ellas, según los testimonios de las propias menores.

¿Qué dijo Roberto León y su novia Gabriela tras la pelea y las acusaciones de su hija Luciana?

Horas después del escándalo, Roberto León apareció en redes sociales visiblemente alterado y lanzó fuertes declaraciones contra Sol León. En el video, el empresario aseguró que “ya se le había olvidado de dónde la sacó” y mencionó el nombre de un club nocturno, insinuando el pasado de la influencer sobre todo por los comentarios despectivos a su pareja al llamarla “teibolera” pues el empresario asegura, Sol León trabajo de la misma manera.

Los comentarios del exesposo generaron un intenso debate en redes sociales. Muchos usuarios condenaron la manera en que Roberto intentó humillar a la mujer que, según la propia Sol, lo ayudó a salir adelante. Mientras tanto, otros aprovecharon la situación para burlarse de la crisis que atraviesa la empresaria, quien se ha mantenido firme en su versión de los hechos.

Por si fuera poco, Gabriela, actual pareja de Roberto, se sumó al conflicto y desmintió las declaraciones de la hija menor de Sol, llamándola “mentirosa” y asegurando que “es igual a su mamá”. Estas palabras fueron duramente criticadas por la audiencia, que señaló que una adulta no debería atacar a una menor de edad, menos en medio de un escándalo público.

Los comentarios no se hicieron esperar:



“Muy mal señor Roberto, un caballero no tiene memoria”.

“Cuando no pueden derrumbarte, se meten con tu pasado y tu reputación”.

“Sea lo que sea, Sol nunca abandonó a sus hijas”.

“Y eso en que fregados les afecta? Lo hizo por sus hijas porque tenía la necesidad y punto”.

“El peor enemigo de una mujer es su pareja o ex pareja cuando ya tienen otra”.

“Es que si Roberto no quiere ni a sus hijas de verdad menos a las de sol:(".

“Luciana es la única que me cae bien, solo es una niña”.

Hasta el momento, ninguno de los dos involucrados ha salido a dar más declaraciones al respecto.

¿Quién es la novia actual de Roberto, exesposo de Sol León?

La actual novia de Roberto, exesposo de la influencer Sol León, se llama Gabriela Anali Félix. Su nombre ha estado en el centro de la polémica desde que se reveló que Roberto le habría sido infiel a Sol con ella, lo que detonó su separación en 2024. Gabriela mantiene un perfil más privado que Sol León, pues no se dedica a las redes sociales y ha declarado que prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público.

A pesar de las críticas por presuntamente involucrarse con Roberto cuando aún estaba casado, Gabriela ha desmentido esos rumores y asegura que comenzó su relación cuando él ya era soltero. Incluso se ha mencionado que ambos viven en Tijuana y que recientemente se comprometieron.