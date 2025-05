Influencer es duramente criticada por hacer ejercicio a días de haber tenido a su bebé

El mundo fitness puede ser muy exigente y prueba de ello es la reciente noticia que está causando revuelo en las redes. Una influencer que crea contenido de ejercicios y vida saludable está dando mucho de que hablar, pues compartió que a pocas semanas de haber tenido a su bebé regreso a sus entrenamientos habituales.

“Marco tiene 1 mes y 4 días y ya está entrenando con mamá, él en su gym y yo volviendo de a poco”, escribió en la descripción del video que está dividiendo opiniones. La influencer Sol Pérez se volvió tendencia en Argentina y en redes sociales como X por su polémica foto el pasado sábado 10 de mayo.

La influencer Sol Pérez es de Argentina y acaparó las tendencias el pasado fin de semana. / Redes sociales.

¿Quién es la influencer Sol Pérez, criticada por hacer ejercicio con su bebé recién nacido?

Sol Pérez es una famosa influencer que ganó fama en Instagram por compartir rutinas y detalles de su vida fitness. Actualmente cuenta con más de 6.6 millones de seguidores en dicha red social.

La joven creadora de contenido contrajo matrimonio el pasado 15 de noviembre de 2023 y en octubre de 2024 sorprendió a todos sus fans al revelar que estaba embarazada. Sol Pérez tuvo a su primer hijo en abril pasado, fruto de su relación con Guido Mazzoni.

La influencer dividió opiniones en redes. / Redes sociales.

¿Qué reacciones ha generado el video de Sol Pérez haciendo ejercicio a poco de haber tenido a su bebé?

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. En Instagram y en TikTok se pueden leer comentarios en los que se critica la práctica de la influencer. Muchos usuarios aseguran que no sólo es poco saludable no dar el descanso que su cuerpo requiere después de una cesárea sino que pone en riesgo a su bebé.

Los comentarios que se pueden encontrar en redes son:

“Para amiga. Disfruta la maternidad el tiempo pasa y no vuelve. El tiempo que tengas libre, duerme, fíjate lo que hace tu marido, no sé jajaja”.

“Preguntita ¿no le hace mal con césarea hacer esos ejercicios? Es una pregunta. No se enojen”.

“A mí me dijo mi médico que mínimo 6 meses porque se te pueden abrir los puntos. Igual ya hace 3 años y todavía no arranque. Pero obvio que hay que tener precaución con eso!”.

“Hermoso todo, pero no es la realidad de casi todas. Siento al revés el mensaje, que quizá muchas madres se frustren porque sus hijos tienen mas edad y todavía no pudieron volver a su normalidad, ojalá todas puedan”.

La influencer recibió duros comentarios. / Redes sociales.

¿Cuánto tiempo es recomendable esperar para retomar el ejercicio después del parto o cesárea?

Aunque es importante recordar que cada caso es distinto, y que sólo los médicos especializados de cada mujer pueden dar las indicaciones ideales. El sitio Mayo Clinic recomienda lo siguiente: En general, se recomienda esperar entre 6 y 8 semanas después del parto, ya sea natural o cesárea, antes de retomar ejercicios más intensos.

Sin embargo, se puede empezar a caminar gradualmente a partir de unas pocas semanas después del parto, siempre escuchando a tu cuerpo. También se pueden realizar ejercicios de suelo pélvico y de abdomen desde las primeras semanas postparto, con la supervisión de un profesional de la salud, refiere el sitio.