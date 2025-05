Sol León publica polémico video de su exesposo, Roberto León; lo acusa de robo y violencia

Desde hace unos meses, la influencer y empresaria Sol León desató polémica en sus redes al confirmar su divorcio del empresario Roberto León a causa de una infidelidad con una joven llamada Gabriela. Ahora, la creadora de las reconocidas fajas Sol Beauty, ha causado controversia en las redes al compartir un video en donde se ve a su ex, agrediéndola.

La empresaria saltó a la fama hace algunos años debido a los lujos que presumía en redes. / Redes sociales.

Te puede interesar: Famosa influencer perdió la vista a los 17 años por una rara enfermedad y ahora busca no heredarla a su bebé

¿Quiénes son Sol León y su exesposo, Roberto León?

María López León, conocida en Internet como Sol León, es una es una influencer y creadora de contenido digital originaria de Culiacán, Sinaloa. Cuenta con poco más de 6 millones de seguidores en redes sociales.

La empresaria estuvo en la mira del público después de anunciar su divorcio de su esposo, conocido como ‘Roberto León’, debido a una infidelidad descubierta. Sol León incluso compartió mensajes privados con Roberto que revelaban la traición.

Sol León reveló la información durante un live en TikTok, donde también expuso la humillación que sufrió por parte de la nueva pareja de su ex. Sol León es dueña de su empresa de fajas y maquillaje, que la ha convertido en una empresaria exitosa

Saltó a la fama también por mostrar en redes sus lujos y su ostentosa forma de vivir. Años atrás presumía tener una relación maravillosa con Roberto, a quien entonces presentaba como un exitoso empresario e inversionista. La pareja también llamó la atención de los usuarios de redes sociales por hablar abiertamente de las cirugías estéticas que ambos se han realizado para mantenerse jóvenes.

La empresaria suma poco más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram. / Redes sociales.

No te pierdas: ¿Adrián Marcelo abusó de Lupita TikTok? Resurge polémico video

¿Roberto León era violento con Sol León? Video desata polémica

Aunque el motivo de su separación fue una infidelidad por parte del empresario, el pasado sábado 10 de mayo, la influencer compartió un video en el que se pueden ver forcejeos entre Sol León y Roberto.

Ante la acción, un escolta de la empresaria interviene para ayudarla, ya que al parecer él tendría algo que no quería devolverle a la famosa y ella trataba de quitárselo, pero el señor no accede:” Háblale a la policía”, inmediatamente ella pide que le hablen a las autoridades, pues al parecer el hombre se llevaría algo que le pertenece a la empresaria.

Según compartió Sol, los videos salen a la luz porque una mujer que habría sido testigo del momento empezó a publicarlos y prefirió pronunciarse antes de que la polémica la alcanzara. Detalló que no había hablado del tema porque se encuentra bajo una investigación policial en California, Estados Unidos, donde ambos residen.

Sol León reveló un fuerte video el pasado sábado a través de sus historias de Instagram. / Redes sociales.

Sigue leyendo: ¿’La Diva indigente’ fue secuestrada? Aquí la verdad de su paradero

¿Roberto León le robó a Sol León? Ella habría demandado

En otras historias, compartidas el mismo sábado, Sol aclaró que además tiene una serie de demandas en contra de Roberto, por presuntamente hackear el sitio de su empresa de fajas y llevar a cabo robos. Hasta ahora, el empresario no se ha pronunciado sobre las acusaciones hechas por Sol.

Además, Sol mandó indirectas para la nueva pareja de su ex. En capturas de pantalla Sol presentó presuntas pruebas de que le hizo regalos a la mujer en cuestión con dinero de la empresa de la influencer. En otro video, se puede ver a Sol confrontando a su ex dentro de las instalaciones de su empresa. Ahí, la empresaria le reprocha a su ex por presuntamente orquestar un sabotaje en su contra, dando instrucciones a empleados.

Asimismo, Sol aseguró que los autos de lujo que Roberto ha presumido en redes fueron comprados con su dinero. Según fuentes cercanas a Sol, Roberto y Gabriela se han dedicado a vaciarle los bolsillos a Sol León para sostener una vida de lujos que no pueden costear por su cuenta.