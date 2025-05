¿Justin Bieber a un paso del divorcio? Él estaría harto de Hailey, reportan

Desde hace unas semanas, se ha rumorado que el matrimonio de Justin y Hailey Bieber pende de un hilo. Algunos medios internacionales han asegurado que la pareja atraviesa una fuerte crisis desde que Selena Gomez, famosa ex del cantante, anunció su compromiso con su prometido Benny Blanco, pues aseguran que Justin no ha podido dejarla en el pasado. Ahora, salen a la luz nuevas pistas del presunto fin inminente de su relación. ¿Será?

El cantante desató rumores de que su esposa, Hailey, estaría embarazada. / Instagram: @justinbieber

¿Cuánto tiempo llevan casados Justin Bieber y Hailey Bieber?

Justin Bieber y Hailey Bieber (antes Hailey Baldwin) se casaron oficialmente el 13 de septiembre de 2018 en una ceremonia civil en Nueva York. Posteriormente, celebraron una boda religiosa más grande con familiares y amigos el 30 de septiembre de 2019 en Carolina del Sur. A la fecha de hoy, 7 de mayo de 2025, llevan: 6 años y casi 8 meses desde su boda civil. 5 años y 7 meses desde su boda religiosa.

A lo largo de estos años, la pareja ha tenido una vida reservada, pero Justin pidió en 2023 que pararan los ataques y comparaciones de su famosa ex, Selena Gomez, con Hailey, pues aseguró que ella lo salvó en su peor momento y en aquel año, todo parecía ir excelente en su matrimonio. Justin Bieber y Hailey tienen un hijo llamado Jack Blues Bieber, quien nació en agosto de 2024.

Justin y Hailey Bieber han tenido un distanciamiento evidente en sus publicaciones de redes. / Instagram.

¿Cuáles son las pistas de separación que ha dado Justin Bieber y Hailey Bieber?

Los fans de la pareja llevan meses analizando cada movimiento de Justin y Hailey. Desde miradas frías hasta apariciones públicas sin compañía del otro, todo se convierte en una pista para ellos. Aunque muchos especulan, no existe una confirmación oficial que aclare el panorama.

Algunos rumores incluso señalan que el cantante estaría enfrentando una etapa emocional difícil, algo que se refuerza con el reciente movimiento en redes bajo el tema de Justin Bieber de luto, tras la pérdida de su abuelo.

Aunado a lo anterior, Justin ha compartido mensajes y canciones en sus historias de Instagram que han sido interpretadas como indirectas sobre su matrimonio o sobre su exrelación con Selena Gómez. Otra de las pistas que sus seguidores han incluido es que ha habido una disminución en las publicaciones de la pareja en redes sociales que muestren su romance.

Justin y Hailey Bieber se casaron oficialmente el 13 de septiembre de 2018 y un año más tarde realizaron una ceremonia religiosa. / Redes sociales.

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre presunto divorcio de Justin y Hailey Bieber?

El más reciente rumor de un posible divorcio entre Hailey y Justin provino desde la Met Gala, celebrada hace un par de días en Nueva York. Ahí, la pareja se mostró distante y aunque Justin compartió algunas imágenes del look de su esposa, en ningún momento se les vio posando juntos.

Al respecto, el periodista de espectáculos Javier Ceriani, compartió un comentario que está causando revuelo entre los fans de los Bieber. El comunicador argentino reveló que el matrimonio estaría a nada de anunciar su divorcio.

“Hailey llegó de mano de Kendal Jenner a la Met Gala. Se habla que la relación de Hailey y Justin Bieber está por romperse en cualquier momento. Están mal, muy mal, como lo anuncié hace 20 días. Justin no comía, le ponían el plato y separaba psicóticamente la comida. No comía, no dormía. Ella habló con su familia y ya le dijeron que tiene que separarse del chico porque ya no es buena imagen. En Coachella él ya demostró que está soltero, que está distraído, debe tener (intimidad) con cualquier cosa que se le cruza”, aseguró el comunicador.

Al momento, los famosos no se han pronunciado a los rumores.