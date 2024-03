¿Justin y Hailey Bieber se divorcian? La modelo declaró: “Lamento estropearlo”

Justin y Hailey Bieber son considerados una de las parejas más consolidadas de la industria del espectáculo desde que confirmaron su noviazgo, así como unieron sus vidas en matrimonio.

Desde entonces, ambos han dejado claro en sus redes sociales que su vida juntos es maravillosa. ¡Están más que enamorados!

Incluso, el mismo cantante se ha mostrado muy cariñoso con la modelo frente a las cámaras, así como en la red. Sin embargo, las cosas no serían lo que parece, ya que recientemente surgieron rumores de que la pareja estaría enfrentando una fuerte crisis matrimonial.

El cantante ansía el ser padre junto a su esposa, Hailey. / Instagram: @justinbieber

¿Justin y Hailey Bieber se divorcian?

Las especulaciones sobre un divorcio entre el intérprete de Baby y Hailey surgieron desde que el papá de la modelo, Stephen Baldwin, pidió oraciones por la pareja. El actor compartió una publicación de Victor Marx, fundador de All Things Possible Ministries, en el que presentaba un video de Justin tocando la guitarra e interpretando I Could Sing of Your Love Forever, en la que hizo la petición.

“Cristianos, por favor, cuando piensen en Justin y Hailey, tómense un momento para ofrecer una pequeña oración para que tengan sabiduría, protección y se acerquen al Señor”, escribió Marx.

Como era natural, las alarmas se hicieron presentes, puesto que los fans del cantante consideraron que se trataría de una ruptura entre Justin y su ahora esposa. No obstante, la modelo rompió el silencio y aclaró los rumores sobre un supuesto divorcio.

Justin Bieber y Hailey Bieber no han confirmado esta noticia. / Instagram: @justinbieber

Hailey Bieber responde a rumores sobre divorcio con Justin Bieber

A través de su cuenta oficial de Instagram, Hailey compartió un mensaje en el que informó que ¡Está mejor que nunca con su esposo!

“Para su información, las historias y los constantes chismes que circulan en las redes sociales y que veo en TikTok son cien por ciento incorrectos, hechos de la nada... venidos de la tierra del engaño”. Hailey Bieber

Agregó: “Así que sé que puede ser divertido alimentar estas historias, pero sé que siempre son falsas. Lamento estropearlo”.

Sin duda, la relación entre Justin Bieber y Hailey está mejor que nunca, por lo que la modelo decidió poner un alto con las especulaciones sobre un divorcio. Sin embargo, quien no se ha pronunciado a esta polémica es el cantante.