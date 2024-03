Christian Estrada dice que quiere “m4t4r” a Ferka en un juego y ella explota: “Dice respetar a la mujer”

Christian Estrada y Ferka siguen envueltos en la controversia desde que confirmaron su ruptura hace varios años. La exintegrante de La casa de los famosos México ha expuesto que su ex no ha pagado la manutención de su hijo. Sin embargo, él dentro de la edición de Telemundo del reality de famosos manifestó que no pagará 70 mil pesos por ver a su bebé.

Al momento, Ferka se ha mantenido un tanto mesurada en cuanto a las polémicas declaraciones de Christian en la competencia. Sin embargo, en esta ocasión el modelo hizo un controversial comentario que no le pareció en lo absoluto a la también actriz.

¿Qué dijo Christian Estrada de Ferka?

Christian Estrada fue el más reciente invitado del programa En casa con Telemundo en donde el conductor hizo una dinámica con el modelo que consistió en decir con quién se casaba, con quién estaba y a quién m4t4ba.

Al ser cuestionado por el presentador, Estrada contestó que se casaba con Alicia Machado, una de sus ex, estaba con Aleska Génesis, a quien conoció dentro en ‘La casa de los famosos’ y tuvieron un romance, y, por último, m4t4ba a Ferka, con quien tiene un hijo.

Sin duda, fueron fuertes declaraciones en vivo. Como era natural, estas palabras llegaron a oídos de María Fernanda, quien no dudó en manifestar con sus seguidores su opinión al respecto.

Ferka responde a las declaraciones de Christian Estrada

A través de su cuenta oficial de X, la próxima participante de MasterChef Celebrity México publicó el video donde el padre de su hijo entró en esta polémica dinámica y manifestó que él mismo expuso el poco “respeto” que le tiene a ella como mujer.

Y es que Estrada dijo dentro de La casa de los famosos que él nunca ha hablado mal de ninguna mujer y mucho menos de la madre de su hijo. Por lo que, Ferka puntualizó que las palabras de su ex no habrían sido verdad.

“Aquí está el HOMBRE que dice respetar a la mujer. Dejo aquí una prueba de QUE NO SABE RESPETAR A LA MADRE DE SU HIJO #calladitanomeveomasbonita”. Ferka

Como era natural, usuarios reaccionaron a las palabras de Ferka y le externaron su apoyo. Consideraron que Estrada “es un hombre malo” y que “ni a su hijo quiere”.

Al momento, Christian Estrada no se ha pronunciado respecto a la publicación de Ferka. ¿Habrá pleito?

