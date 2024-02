Christian Estrada hizo que Alicia Machado bloqueara a un famoso por celoso; ella lo obedeció por amor

Christian Estrada se hizo conocido en el mundo del espectáculo luego de que en TVNotas reveláramos la relación que el modelo tenía con Frida Sofía y que también habría estado con su mamá, Alejandra Guzmán.

Desde entonces, Estrada ha tenido oportunidades en realities como ‘Guerreros’ donde conoció a Ferka, la mamá de su hijo, pero las cosas tampoco terminaron bien con ella y hasta ahora tienen un pleito por la pensión que él le debe dar a su hijo, algo que no sucede, según la actriz.

Al terminar esta relación, Christian se dio otra oportunidad con Alicia Machado, pero tampoco terminaron bien y antes de que el modelo y empresario entrara a ‘La casa de los famosos Telemundo’, finalizaron su relación. En el reality, Estrada encontró el amor de nuevo ahora con Aleska Génesis y tuvieron una noche de pasión en el programa.

Alicia Machado y Christian Estrada tuvieron un tórrido romance / Instagram

Potro le reclama a Alicia Machado por dejar que Christian Estrada la manipulara

A unas semanas de haber terminado su romance con Christian, Alicia lo tachó de vividor y recientemente en el pódcast de ‘Potro’, exintegrante de ‘Acapulco shore’, habló más sobre lo cegada que estaba por el amor que le tenía.

En el programa, Potro le reclamó a la exreina de belleza que haya dejado que Christian la obligara a dejarle de hablar y hasta bloquearlo.

Potro “Me sorprende que siendo una mujer tan inteligente no me hayas escuchado. Esto sí te lo tengo que reclamar enfrente de toda mi audiencia. Este señor te prohibió hablarme. Te hizo bloquearme. ¿Por qué permitiste eso? Habla”

.

Alicia soltó a reír y explicó: “Yo soy una mujer normal como todas, que me enamoro, me desilusiono, me ilusiono y de repente empiezas con una persona. Yo soy una mujer fuerte de carácter, pero también si me sabes tomar, me domas”.

En este contexto, Alicia dijo que permitió que eso sucediera porque estaba enamorada de su ex. “Cuando te doman y tú caes en eso tan bonito que estás con el hombre, eres su pareja, lo oyes, le haces caso, lo respetas. Yo soy de ese pensar cuando estoy enamorada”.

Finalmente, Alicia dijo: “Por eso el noviazgo para mí siempre ha sido tan importante y por eso, nunca me he casado… También soy una mujer que mientras más adulta me hago me hago, más exigente. Tengo una hija y cuido mi salud mental”.

