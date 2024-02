Alicia Machado revela si se arrepiente de haber tenido una relación con Christian Estrada

Fue en 2023 cuando se dio a conocer que Alicia Machado y Christian Estrada tenían una relación, y aunque el romance parecía ir viento en popa, la pareja decidió poner fin a su relación en enero de 2024.

En varias entrevistas, la exmodelo y Estrada han manifestado que se tienen un respeto mutuo. Sin embargo, dentro de su relación hubo muchas desilusiones y desacuerdos que hicieron que llegara a su fin el romance.

Tras la ruptura se especuló que Alicia no pudo tolerar la supuesta “inmadurez” de Christian. Además, también se dijo que la falta de responsabilidad de Christian Estrada hacia su hijo, fruto de su relación anterior con Ferka, afectó la relación.

Christian Estrada y Alicia Machado han estado muy cerca / Instagram: @estradac11

Alicia Machado no se arrepiente de haber tenido una relación con Christian Estrada.

Alicia Machado regresó a la Ciudad de México para filmar la película “Cazando un millonario”, por lo que, a su llegada al aeropuerto, habló sobre su reciente ruptura.

Alicia Machado “Ya fue, yo terminé mi relación con él a principios de año, y ya, tan tan. Una relación es de dos, yo terminé mi relación con él a principios de año. Ya yo soy una señora mayor. Ya estoy mayor para estas cosas. Ya estoy vieja para esto. Así como estoy vieja para salir con un hombre menor que yo, también estoy vieja para soportar algunas cosas. Yo nunca me arrepiento de nada, mi amor”.

La exmodelo prefirió no hablar sobre la polémica en torno a Christian y su ex, Ferka. Simplemente le deseó lo mejor al pequeño, pero no quiso abundar mucho en el tema.

“Lo único que te puedo decir es que Dios bendiga al niño. Yo también soy una madre soltera. No me considero una madre soltera, porque el padre de mi hija es un gran padre; de todo lo demás no sé, pero como padre ha sido un gran padre”. Alicia Machado

Alicia Machado y Christian Estrada ¿se comprometieron? / Instagram

Alicia Machado asegura que su relación con Christian Estrada fue real

Alicia Machado también mencionó que el romance que tuvo con el exjugador de fútbol fue real y no una estrategia publicitaria como muchos pensaban.

Alicia Machado “Cuando yo decido mostrarle a la gente con quien estoy saliendo es porque es alguien importante. Entonces, sí lo fue para mí, y todo lo que pasó en mi relación se queda ahí, por respeto a ambos”.

La exreina de belleza aseguró que no se arrepiente de haber tenido una relación con Estrada. Sin embargo, destacó que las cosas no funcionaron por varias cuestiones de ambos.

“Ya soy una señora mayor. Ya estoy vieja para eso, para soportar algunas cosas, aunque nunca me arrepiento de ningún chocolate que me como”. Alicia Machado

Al parecer, Christian Estrada ya ha pasado la página, pues se encuentra conquistando a Aleska Génesis, a quien conoció en “La casa de los famosos” de Telemundo. Sin embargo, el romance no pudo seguir, ya que Estrada se convirtió en el primer eliminado del reality show.

