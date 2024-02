Eliminado de LCDLF confiesa que su padre biológico es un famoso actor de telenovelas

El tercer eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo’ fue Fernando Lozada pero en la última cena que compartió con sus compañeros, habló de un tema muy personal.

Como pocas veces, Fernando dijo que se enteró a los 24 años que es adoptado y supo sobre la verdadera identidad de su padre biológico.

“Yo me enteré que era adoptado, o sea que mi padre no era mi padre biológico a los 24 años. No me cambió en nada porque mi padre va a seguir siendo mi padre, en paz descanse”, comenzó a decir.

@chismeshoreof Fernando Lozada contó en la cena de nominados hace minutos que se enteró a los 24 años de edad que es adoptado y reveló que su padre biológico es un actor mexicano cuyo nombre se reservó👀🔥 ¿QUÉ OPINAN?⬇️ Fuente: Telemundo - NBCUniversal ♬ sonido original - Chisme Shore 🔥

Fernando indicó que su padre biológico es famoso pero no revelará su nombre, “Mi padre biológico es un actor de la tele de muchos años, mexicano, que nunca he dicho su nombre, nunca lo he mencionado y al parecer no lo voy a mencionar”.

Y finalizó con una reflexión, “Yo creo que todos hemos tenido caminos difíciles en algún punto y hemos sabido salir adelante cada quién a su manera”.

Fernando Lozada dijo que su padre biológico es un famoso actor / Instagram: @fernandolozu / X

¿Quién es el papá famoso de Fernando Lozada?

En un programa especial de ‘Acapulco shore’, Fernando dijo que su mamá tuvo una temporada en la que tuvo que ser también un papá para él debido a la ausencia de su padre biológico, luego una vez que sus papás se separaron, se enteró que su padrastro ya tenía otra familia aunque terminó llevándose bien con sus hermanas.

Sin embargo, su papá ‘adoptivo’ enfermó de cáncer y falleció cuando Fernando tenía 25 años.

Según Fernando, conoció a su papá biológico a los 24 años en la fiesta del papá de su mejor amigo.

En su último día en ‘LCDLF’, Fer contó que en medio de la borrachera el famoso actor se le acercó para darle un beso en la cabeza y le pidió su número para estar en contacto, aunque él no quiso hacerle caso porque pensaba que era demasiado tarde para ello.

Aunque no ha revelado el nombre de su papá biológico, internautas especulan en redes sociales que podría ser Sergio Goyri o Salvador Pineda.