Ganador de La voz kids en 2019 reaparece en TikTok y revela que su padre le robó el premio

El nombre de Roberto Xavier se volvió viral en redes sociales luego de que saltó a la fama en 2019 al ganar el concurso de La voz kids.

Recordemos que el pequeño sin duda conquistó el corazón del público y logró que Lucero, Carlos Rivera y Melendi voltearan sus sillas para que formara parte de su equipo.

El pequeño eligió a Lucero como su coach y durante la temporada el niño cantó varios temas de regional mexicano obteniendo el premio. Hace unos días su historia reapareció en redes sociales por esta poderosa razón.

La voz Kids 2019 / Televisa

¿Qué pasó con el pequeño ganador de La voz kids 2019?

Recientemente, un video se hizo viral en la plataforma de TikTok, ya que el pequeño reapareció en una entrevista.

El influencer conocido como ‘Eslowollse’ acudió a una secundaria de Aguascalientes, en la cual un joven se identificó como Roberto, ganador de La voz kids en 2019.

Ahí, el joven comentó que ya no cantaba los mismos temas como antes debido a que ya le cambió la voz.

“Ya me quemé la voz, pero ya traigo nuevas canciones y ya grabé dos canciones inéditas”.

¿Te acuerdas de él? Ganó La Voz Kids en 2019. pic.twitter.com/pVehrgbkeY — Videos y más (@VideosFacil2022) February 12, 2024

El padre del joven lo abandonó y se llevó el dinero, según contó Roberto

El joven confesó que a los seis meses de haber ganado La voz kids, supuestamente su padre tomó la decisión de abandonar a la familia y llevarse el dinero que ganó en 2019.

“Lamentablemente, a los 6 meses de que yo gané La voz kids, mi papá nos abandonó y se llevó el premio”.

La voz Kids 2019 / Televisa

El padre del joven se defendió

Tras viralizarse el video, un hombre llamado Roberto Marín, quien dijo ser el padre del joven, publicó un video en Facebook en el cual aseguró que él no robó a su hijo y que hace años no le permiten verlo.

“Se me ha calumniado, se me ha agredido, por una publicación de que me robé el dinero. Cosa que él mismo dijo en una página por estar mal informado. Sí existe tal premio, pero es un fideicomiso para sus estudios”.