Nuestros tiempos: el éxito internacional de Netflix con Lucero y Benny que todos están viendo

El pasado 11 de junio se estrenó por Netflix la película ´Nuestros tiempos´ protagonizada por Lucero, Benny Ibarra, además de Ofelia Medina y Claudia Lobo, y lo ha hecho con el pie derecho con un gran éxito a nivel internacional.

¿De qué trata “Nuestros tiempos”, película de Lucero y Benny en Netflix?

La nueva película de Lucero y Benny Ibarra se desarrolla primero en 1966 cuando una pareja de físicos visionarios, Nora y Héctor, viaja por accidente al 2025 y se encuentra con un desconcertante futuro en el que reina la tecnología y las normas sociales han cambiado. Mientras ella prospera en un mundo que celebra sus talentos y empodera a las mujeres, a él le cuesta adaptarse, lo que la pone en un dilema: volver al pasado con el hombre que ama o aferrarse a un mundo lleno de promesas.

Escena película Nuestros tiempos: Nora (Lucero) y Héctor (Benny) descubren el impacto de la tecnología en el año 2025 / Cortesía de la artista y la producción

Además de México, esta película ya entró a la plataforma en el top 10 de más de 30 países como Estados Unidos, Nicaragua, Costa Rica, Chile, Italia, Francia, Perú, Polonia, Israel, Rumanía, Brasil, República Dominicana, Argentina, Suiza, Malta, Marruecos, Portugal, Canadá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Bélgica y Serbia, entre otros.

Y es que ´Nuestros tiempos´ se puede ver en más de 20 idiomas que además del español incluyen el francés, inglés, portugués, hebreo, árabe, griego, maltés, polaco, serbio, alemán, italiano y guaraní, entre otros.

Lucero en su regreso al cine con Benny en Nuestros tiempos, una historia de amor y ciencia ficción / Cortesía de la artista y la producción

Lucero lanza un pódcast el 16 de junio y habla sobre su regreso al cine con “Nuestros tiempos": Adelanto exclusivo

TVNotas tuvo acceso al podcast de más de 30 minutos que Lucero estrenará este 16 de junio en YouTube, Spotify y otras plataformas, y esto es parte de lo que Lucero comenta de esta cinta: “El director Chava Cartas logró una película espectacular. Cuando leí el guión me emocioné mucho y es que yo tenía 20 años de no hacer cine. Me habían ofrecido otras películas y nada me había atrapado o movido el corazón de esta manera. De inmediato dije que sí porque nos invita a viajar el tiempo, a vivir una bella historia de amor y reflexionar sobre el pasado, presente y futuro”.

Lucero añadió: “Esta película tiene emoción, momentos conmovedores. He llorado, reído con ella. Va a llevar a muchas personas a pensar qué harían en la situación que viven los protagonistas. Yo todo lo que he vivido lo haría igual, pero de una manera más intensa. Los 55 años que he vivido han sido una máquina de tiempo. No me he saltado momentos”.

En la película Nuestros tiempos: Nora, que interpreta Lucero, enfrenta una difícil decisión entre el pasado y el futuro / Cortesía de la artista y la producción

La actriz y cantante comenta: “Uno de los mensajes de la cinta es que la vida es hoy, y que no se sabe qué ocurrirá en el mañana. Soy muy consciente de vivir el presente. El futuro es inmediato y el presente se nos va de entre las manos. Esta película es un regalo para todos los que la puedan ver porque habla de los logros, del amor verdaderamente importante”.

Lucero agregó: “Aquí no hay villanos. Nadie se equivoca y nadie acierta. Los seres humanos toman decisiones sin saber si es la correcta o no. Es una película para muchas generaciones y hemos tenido comentarios tan positivos de gente de todas las edades. Me encanta que mi personaje sea una científica que llega al futuro entendiendo su postura. Es un ejemplo a seguir, de los personajes que me gusta hacer. Siempre me preguntan que si seguiré actuando y yo contesto que sí cada vez que llegue un papel tan maravilloso como éste”.

