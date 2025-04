Desde Lucero hasta Salma Hayek: Las celebridades mexicanas que pudieron convivir con el Papa Francisco

Hace algunas horas, se confirmó la muerte de Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, a los 88 años. Esto, a casi un mes de haber sido dado de alta del hospital Gremelli por una neumonía bilateral.

Aunque estaba siguiendo un tratamiento médico en casa, el sumo pontífice optó por celebrar la Pascua. El pasado 20 de abril, es decir, un día antes de su fallecimiento, se hizo presente en la plaza de San Pedro, en El Vaticano.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica saludó a los presentes y dejó una reflexión sobre amar y respetar a los demás aunque sean distintos a nosotros.

Debido a su sencillez y cercanía con el pueblo, el argentino se ganó el corazón de los fieles, incluyendo el de varias celebridades. En el caso específico de México, muchos famosos tuvieron la oportunidad de verlo o hasta de recibir una palabra de aliento de su parte. Aquí te dejamos algunos de ellos:

Lucero

A principios del 2016, el Papa Francisco visitó México, y fue visitado por varias celebridades, entre las que estuvo Lucero. Tras su llegada al país, la exesposa de Mijares, junto a otros cantantes, interpretó el tema ‘Luz’, para demostrar su gran amor y fe.

En aquel entonces, el argentino se quedó seis días en el país y visitó diversas localidades como Ecatepec y Michoacán, donde hizo una reflexión sobre la inseguridad y le pidió a todos sus feligreses que fueran buenas personas.

Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado sobre la muerte del Papa Francisco, pero se espera que lo haga en las próximas horas.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y su esposa, Cynthia Rodríguez, recibieron la bendición del Papa Francisco en 2022, tras haberse casado en Madrid. Posteriormente, la expresentadora de ‘Venga la alegría’ comentó que el Sumo Pontífice les dio consejos para que su matrimonio fuera fuerte.

“No da la bendición justo cuando ponemos la mano, los anillos, las fotos que salieron después. Y me encantó porque dice el Papa: ‘¿Y ya se pelearon?’, le dijimos: ‘No’. ‘Pues peleen. Está bien pelear. Lo único es que no se vayan a dormir enojados, porque eso genera rencor y el rencor se va guardando en el corazón, y es regla en la casa”, expresó.

En diversas ocasiones, los cantantes han dicho que haber convivido con el Papa fue una de las mejores experiencias de su vida.

Salma Hayek

En 2016, la actriz veracruzana y su familia visitaron El Vaticano. Allí pudieron ver brevemente al Papa Francisco, quien los bendijo y la hija de la famosa recibió un pequeño y tierno beso en la frente.

Cabe destacar que Hayek y otras celebridades como George Cloney son socios en el Scholas Occurrentes, una organización fundada por el Sumo Pontífice que busca mejorar la educación en el mundo.

Vanessa Labios 4K, amiga de Wendy Guevara

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, Wendy Guevara aseguró que la influencer Vanessa Labios 4k fue “despreciada” por el Papa Francisco. Según Wendy, su amiga había ido al Vaticano, con la esperanza de obtener un saludo del Sumo Pontífice.

No obstante, no lo logró. Según ella, la ignoró y prefirió saludar al resto de los presentes. Si bien Vanessa no ha dado declaraciones sobre este asunto, hay un video de los hechos.

“Tengo una amiga trans que fue al Vaticano, Vanesita, a quien le mando saludos. Cuando iba pasando el Papa, saludaba a todos, pero a ella no le quiso agarrar la mano. Ella le gritaba: ‘¡Papa, Papa!’, pero él quitó la mano y se fue. Y ella lo grabó”, resaltó Wendy.

Víctor González Dr. Simi y Víctor González Herrera

El 11 de noviembre de 2024, el Papa Francisco recibió en El Vaticano a Víctor González Dr. Simi y Víctor González Herrera, presidentes de Grupo Por Un País Mejor. Compartieron risas, recuerdos y buenos deseos. El Papa y Víctor González Dr. Simi platicaron sobre la importancia de la paz y promover el amor en México y en el mundo.

El Papa Francisco, quien tiene su pontificado un fuerte énfasis en la ayuda a los más vulnerables, reconoció a Víctor González Dr. Simi como un importante agente de cohesión en México, y resaltó la importancia de la labor social que realiza.

