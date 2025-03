El gallo de oro: Éxito en televisión abierta con Lucero, José Ron, Plutarco Haza y Alejandro Ávila

En su inicio por Las estrellas, la serie “El gallo de oro” tuvo un rating superior a los 4.5 millones de televidentes, convirtiéndose en líder de su franja horaria. Uno de los personajes más importantes de esta historia es el de Secundino, encarnado por el actor Alejandro Ávila, quien nos platicó cómo llegó a este papel: “Tuve la invitación del productor Carlos Bardasano para hacer un casting para el rol que hizo Plutarco. Yo pensé que me iba a quedar con Lorenzo, pero dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Creo que los ejecutivos de Vix vieron que Plutarco era más apegado a lo que ellos buscaban y, la verdad, lo hizo fabuloso”.

Alejandro Ávila es Secundino en “El gallo de oro” / Cortesía

Alejandro Ávila aceptó el proyecto por Lucero y José Ron

Pero ahí no paró la cosa: “Después de ello me ofrecieron hacer a Secundino y no lo pensé dos veces porque trabajar con Lucero y con José Ron, que es de Guadalajara como yo y que es como mi hermano chiquito, pues feliz de la vida. Secundino es un personaje muy bonito, muy importante en la historia, que está todo el tiempo tratando de proteger a Dionisio Pinzón. Es un gallero que lo apadrina y es testigo de lo que pasa entre él y la Caponera. Es de personalidad amarga, pero con un corazón grande”.

Y hubo otra cosa que le llamó la atención: “Es una maravilla trabajar en una historia basada en una obra literaria, pocas veces se tiene la oportunidad de lograr eso”.

Sobre cómo fue trabajar al lado de Lucero, nos contó: “Todos los que la conocemos sabemos el ser humano tan hermoso que es, y la luz que irradia. Como profesional es súper disciplinada, generosa y talentosa, es un honor trabajar a su lado. La conozco desde hace muchos años y nunca cambia su amabilidad con todo mundo. Lleva alegría al set y nos deja con la vara alta para que todos estemos con las pilas puestas, además de la gran armonía que genera”.

Alejandro Ávila y Lucero / Cortesía

Alejandro Ávila trabajó en locación

En cuanto a cómo fue grabar El gallo de oro en locación, señaló: “Todo fue grabado entre Pachuca y San Luis Potosí en haciendas muy antiguas. Tuvimos que trasladarnos varios meses fuera de la CDMX, y las grabaciones se complican porque estás supeditado a los caprichos de la naturaleza, que si llueve, que si el viento, pero a la vez es muy padre porque cuenta con una extraordinaria fotografía. El público no sólo ve una maravillosa historia, sino toda una obra de arte visual”.

Alejandro lleva 33 años de trayectoria y está muy agradecido por todo lo que ha logrado: “Ha sido difícil, al principio como chico de provincia me costó, pero mucha gente me ayudó a estar en la posición que hoy tengo”.

