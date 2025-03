Esta actriz de telenovelas ahora es chofer de aplicación

Alejandra Procuna, reconocida actriz mexicana con una trayectoria en telenovelas y cine, habló sobre la difícil decisión que la llevó a trabajar como chofer de transporte privado. Si bien Procuna regresó a la television este 2025 con el personaje de Dolores en la telenovela “Amor amargo”, durante su participación en el programa de Unicable, “Qué buena hora”, la artista recordó los momentos en los que tuvo que reinventarse para salir adelante.

La actriz reveló que en 2017 se vio en la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingreso debido a la falta de oportunidades en el medio artístico. “Antes, en 2017, me dediqué a manejar, pero eso tiene que ver con la energía, con la necesidad. Quitaron exclusividades y agarré mi plataforma. Dije: ‘A mí la vida y las dificultades no me van a quitar mi seguridad y, sobre todo, mi alegría de vivir’”, compartió.

Procuna ha participado en exitosas telenovelas como:



María la del barrio ,

, Lo que la vida me robó y

y Una familia con suerte.

Aunque en 2020 tuvo una oportunidad en la producción La mexicana y el güero, la pandemia la llevó nuevamente a emplearse como conductora en una aplicación de transporte.

La superación personal detrás del volante para Alejandra Procuna

La actriz confesó que, al inicio, sintió vergüenza por su nueva ocupación. Sin embargo, con el tiempo, comprendió que no tenía nada de qué avergonzarse, ya que estaba logrando estabilidad y tranquilidad mientras esperaba nuevas oportunidades en la actuación. “Dije: ‘¿Qué tiene? Si esto es lo que me está dando alegría, paz, estabilidad y tranquilidad en lo que viene algo de mi carrera’”, expresó con orgullo.

Alejandra Procuna enfatizó que salir a trabajar en las calles no le generó temor, pues su principal objetivo era mantenerse firme ante la adversidad. “Salí rápido a las calles con mi taxi a trabajar, porque no me da miedo y le metes”, afirmó.

Una carrera multifacética: del cine y la televisión al teatro Alejandra Procuna

Con más de tres décadas en la industria del espectáculo, Alejandra Procuna ha sido parte de producciones icónicas en la televisión mexicana. Entre sus proyectos destacan

Amy, la niña de la mochila azul ,

, El derecho de nacer ,

, Golpe de suerte ,

, Contigo sí y

y Esta historia me suena.

Además, ha participado en películas como

Siete años de matrimonio ,

, Embrujo de rock y

y Ayúdame compadre, así como en diversas obras de teatro y series de televisión.

A pesar de los retos que ha enfrentado, la actriz se mantiene optimista y con la esperanza de seguir trabajando en lo que le apasiona. Su historia es un ejemplo de resiliencia y determinación para muchos, demostrando que, ante la adversidad, siempre hay formas de reinventarse y salir adelante.

Cabe señalar que, Alejandra Procuna regresó a la pantalla chica ya que este 2025 grabó la telenovela Amor amargo, la cual se transmitió por el canal de Las estrellas.

Actores que cambiaron la fama por los negocios: Historias de éxito fuera del espectáculo

Marisol Santacruz encuentra estabilidad en la industria de la belleza

Marisol Santacruz, quien se hizo famosa por su participación en Carita de ángel. Sin embargo, tras casi 25 años de trayectoria en la actuación, dejó atrás las cámaras debido a la falta de oportunidades laborales en la industria del entretenimiento.

Ante la escasez de ofertas de trabajo, Santacruz decidió emprender en el sector de la belleza. Optó por abrir su propio salón, donde ofrece servicios de maquillaje y cuidado de uñas. En un video de TikTok, la actriz mencionó que, aunque en un principio consideró su negocio como algo temporal, terminó convirtiéndose en su principal fuente de ingresos.

Allisson Lozz: de estrella infantil a exitosa empresaria

Allisson Lozz, quien brilló en telenovelas infantiles, decidió alejarse por completo en la industria del espectáculo. En diversas entrevistas, la ex actriz confesó que su experiencia en la televisión no fue del todo grata, lo que la llevó a tomar la decisión de retirarse definitivamente.

Después de su salida del medio artístico, Allisson contrajo matrimonio y decidió enfocarse a los negocios. Actualmente, se dedica a la venta de productos de belleza por catálogo, donde ha logrado un notable éxito. Gracias a esta actividad, ha conseguido estabilidad económica y personal, alejándose de los reflectores para vivir una vida más tranquila y enfocada en su familia.

Pepe Magaña incursiona en la industria gastronómica

Pepe Magaña, recordado por su papel como el profesor Villafuerte en el exitoso programa de Televisa Cachún cachún ra ra, continúa vigente en el medio artístico con presentaciones de comedia. Sin embargo, el actor ha decidido diversificar sus ingresos al incursionar en el sector gastronómico.

A través de sus redes sociales, Magaña compartió con sus seguidores su nuevo emprendimiento: un negocio de comida en el que ofrece antojitos mexicanos como marquesitas, flautas y chilaquiles. “Los invito a que vengan a probar nuestras delicias, hechas con mucho amor y tradición”, expresó el actor en un video.

Este proyecto no solo le permite generar ingresos adicionales, sino que también le brinda la oportunidad de explorar una nueva faceta como empresario, demostrando que siempre hay oportunidades fuera del espectáculo.