Alejandra Procuna revela que sintió vergüenza al pasar de ser actriz a taxista

Alejandra Procuna es una actriz mexicana que ha protagonizado un gran número de telenovelas. Su talento y profesionalismo la han hecho acreedora del reconocimiento y cariño del público. Sin embargo, para llegar a donde esta tuvo que enfrentar las diferentes vueltas que da la vida.

En sus 30 años de carrera ha encarnado a decenas de personajes, convirtiéndose en una de las artistas más reconocidas de los melodramas. Pero hubo un personaje que tuvo que caracterizar en la vida real para ganarse la vida, se convirtió en chofer de Uber.

En una reciente declaración a los medios, la artista compartió cómo esta experiencia le brindó alegría y estabilidad pero antes de ello, sintió vergüenza.

Alejandra Procuna / Liliana Carpio

No les voy a decir que no me dio de repente [vergüenza]. Me dio pena”. Alejandra Procuna





La vez que un actor de Televisa abordó su taxi

La axctriz recordó cuando un viaje de la aplicación fue solicitado, para su sorpresa, por el reconocido actor mexicano, Víctor González.

“Una vez estaba Víctor González, el actor, yo no sabía que era él y cuando llegué al edificio y lo veo, te juro, que traté de irme, arranqué, me dio pena y yo con unas fachas, con la gorra, y me dijo: ´-Qué padre, Procuna´". Alejandra Procuna





Fue entonces que se percató que no tenía de qué avergonzarse: “Y dije: ¿Qué tiene? Si esto es lo que me está dando alegría, paz, estabilidad, tranquilidad en lo que viene algo de mi carrera”, destacó.

Alejandra Procuna

/ Liliana Carpio

Y aunque continuo haciéndolo con orgullo, las criticas y señalamientos por parte de sus segunderos no pararon.

"(Me decían) De actriz a chófer, ¿No que muy actriz?, ¿Por qué no ahorraste’”, dijo la actriz, aunque también aseguró que fueron más los comentarios positivos y en defensa de su persona debido a que sus seguidores la aplaudieron por no rendirse y aprovechar cualquier oportunidad de trabajo.

De actriz a taxista

La entrañable actriz destacó como villana en melodramas como “María la del barrio”, “Nunca te olvidaré”, “Salomé”, “¡Qué vivan los niños!” y “Amy, la niña de la mochila azul”. Sin embargo, luego de su última novela “Corazón que miente”, en el año 2016 las oportunidades para trabajar en televisión fueron disminuyendo a tal punto que tuvo que buscar otra fuente de ingresos.

Es así que Alejandra Procuna se convirtió en chofer de Uber. Su nuevo oficio le valió ser noticia de los programas de espectáculo al verla en una faceta que no casi nadie conocía.

¡Regreso a la pantalla chica!

Luego de dejar el volante, Procuna retomó su carrera como actriz y regresó a los foros de las telenovelas con La Mexicana y El Güero. Esta producción fue su gran regreso a la pantalla. En esta producción compartió créditos con Itatí Cantoral y Juan Soler, la pareja protagónica. Alejandra Procuna actualmente participa en la novela mexicana Golpe de Suerte.

