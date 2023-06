Alejandra Procuna admite que podría aceptar una propuesta indecorosa por un “personaje bien pagado”

Actualmente, Alejandra Procuna, de 53 años, se encuentra combinando su profesión como actriz y su trabajo de chófer.

Alejandra Procuna, de 53 años, está más que contenta, ya que nos contó cómo ha sido su experiencia luego de haberse convertido en chofer privado, y reveló a TVNotas la forma como se ha actualizado para obtener un papel en el medio artístico, debido a que los productores y directores ya no son los mismos que antes.

-¿De un día para otro tu vida cambió?

“Así es, todo comenzó cuando me quitaron la exclusividad hace cuatro años. Eso evidentemente me perjudicó, porque era un dinero que me entraba mensualmente y de pronto tenía que ver la manera de generar ese dinero, sobre todo porque a veces puedes tardar hasta seis meses en ser llamado para un proyecto en televisión. Sin embargo, tenía que encontrar la forma de recibir un dinero de forma paralela y cubrir mis gastos básicos del mes, pero quisiera dejar en claro que nunca dejé de trabajar como actriz. Por la pandemia bajó mi actividad artística y tuve que encontrar la forma de sobrevivir”.

-¿Fue así que te llegó la oportunidad de ser chofer?

“Exactamente, en el 2019, un día se me ocurrió entrarle de chofer, porque tenía que buscar la forma de salir adelante, así que me senté y comencé a investigar cuánto se ganaba en esta aplicación, cómo tenía que registrarme y todo lo necesario para poder cumplir con los requisitos. Afortunadamente yo tenía mi propio coche, y un día decidí salir, y me di cuenta de que se tenía que trabajar muchas horas, pero gracias a eso pude percibir un dinero y salir de mis cosas mensuales que pago”.

-¿Cuánto tiempo tuviste que invertirle para que te fuera bien de chofer?

“Quiero compartirte que yo le digo ‘chofiringueando’, tuve que invertir mi tiempo manejando catorce horas diarias durante seis meses, sin importar que tuviera los ojos muy cansados por lo mismo de las jornadas muy largas de trabajo, entregándome al cien por ciento, porque déjame decirte que ganaba muy bien y después de trabajar duro, me pude dar el lujo de descansar los lunes”.

-¿El ego de artista no te impedía salir a las calles y manejar?

“Qué buena pregunta. Lo que te puedo decir es que sí manejé muy bien el ego. lLevo muchos años en búsqueda espiritual, meditación, cursos, me gusta el budismo, judaísmo, y eso me ha ayudado a luchar contra el ego que todos tenemos. Un día me senté y me dije: ‘El ego no te va a dar de comer y este trabajo es digno como cualquier otro’. Entonces tuve que poner en práctica todo lo que he aprendido: humildad, alegría, fuerza, fortaleza, certeza, y gracias a eso me fue muy bien”.

-¿Qué te decía la gente que te reconocía?

“Me divertía un buen y yo me daba cuenta, porque había veces que la gente hacía caras chistosas o cuchicheaban entre ellos, tratando de adivinar si realmente era Alejandra Procuna. Obvio cuando se animaban a hablarme, se sorprendían. Me pedían fotos, saludos y conocí gente padrísima que me hizo pasar experiencias increíbles. Una vez me invitaron a comer carnitas. Me trataron con una belleza, porque pagaron mi viaje. Pasé un momento muy agradable. Me dieron de comer gratis y me seguí trabajando. Son cosas que me hacen un excelente día y he aprendido a disfrutar, a confiar, fluir y soltar”.

Alejandra Procuna relata que uno de sus choferes le robó

-¿Tuviste alguna mala experiencia manejando?

“Sí, me robaron, pero gracias a Dios no me tocó a mí, le tocó al chofer que tenía uno de mis coches. Sin embargo, después me enteré de que fue autorobo. Era una neófita en el asunto, pero siempre he confiado mucho en el ser humano. Conocía a la familia del chofer y pensé que era una persona de confianza, pero resultó que después de un mes lo mataron, lo cual me da a entender que andaba en malos pasos, así que eso fue lo que me alertó que debía cuidarme y por eso ya no trabajo en las noches. Además me fue muy mal con el seguro”.

-¿Por qué lo dices?

“Es que después de que me hicieron un autorobo, el seguro nunca me pagó. Entonces como me quedó una mala experiencia, por lo cual prefiero ‘chofiringuear’ yo. Hay gente que no se compromete a ser responsable. Eso sería un gran negocio al ser responsables y le entraran a lo que debe de ser, pero de repente la gente es medio tranza cuando las cosas no son suyas. Y aunque les propongas cosas maravillosas, lo suyo es robar”.

-¿Qué sentiste cuando te robaron tu coche?

“Es una cosa muy angustiante, por el tiempo que te hace perder la aseguradora, y luego jamás me pagó. Esa situación ya no la quiero volver a pasar”.

-¿Trabajabas muy noche?

“¡Sí! Era una loca desquiciada, porque las primeras veces me veías a las cuatro de la mañana y luego de vivir esa mala experiencia, me percaté de que era muy riesgoso y decidí que mejor debía terminar a buena hora, aunque reconozco que amaba trabajar de noche, porque es delicioso que no haya tráfico, pero sin duda era muy peligroso”.

-En algún momento, ¿los clientes te hicieron pasar un mal día?

“Tuve dos experiencias malas: la primera fue con un chavo bastante sangrón, medio galán y en el trayecto me pidió de una forma grosera, que si podía acelerar porque llevaba prisa y que comienzo a volarme los topes, solo escuchaba que el chavo se quejaba y le dolía, hasta que me pidió de buena manera que mejor nos fuéramos despacio (ríe); y la segunda fue con una chava en el aeropuerto, me bajé del coche y le dije que le ayudaba a cargar su maleta, solo lo hago cuando son mujeres, y la mujer bien payasa me contestó: ‘No pesa, pero para eso estás’, y que le respondo: ‘Si no pesa, súbela tú', y que me subo al coche (ríe)”.

-Y ahorita ya no estás trabajando de chofer de Uber o lo compaginas?

“Mira la verdad mientras que tenga trabajo en mi carrera como actriz, no hago el trabajo de chofer. Es algo paralelo que en su momento fue con lo que viví, comía y subsistía; pero ahora como que todo ha vuelto a la normalidad. En caso de que no tenga chamba agarro mi coche y ‘chofiringueo’. Ya tiene varios meses que no lo hago, porque he tenido trabajo y me está yendo muy bien gracias a Dios, porque yo mido el dinero que gano y cómo lo voy distribuyendo, y por eso no ha sido necesario”.

-¿Llegaste a ganar más de chofer, que siendo actriz?

“No. De hecho, te voy a confesar que siendo chofer, tuve los mejores días únicamente cuando trabajaba quince horas seguidas, porque me traían de un lado a otro. En un día muy productivo llegué a ganar alrededor de mil seiscientos pesos; y por otra parte, siendo artista, a veces te contratan para dar un verso y me pagaron seis mil pesos aproximadamente, sobre todo porque hay proyectos donde pagan muy bien, entonces es una gran diferencia, pero fue así como aprendí a valorar el dinero”.

Alejandra Procuna habló sobre cómo han sido los castings actualmente

-¿Te ha costado trabajo regresar a los castings?

“Hoy en día los castings ya cambiaron mucho. El mundo cambia y el universo se regenera constantemente y tenemos que aprender a echar el brinco. Hace un mes tuve un programa en Como dice el dicho y el director estaba superjoven. Me dirigía de una manera estupenda y yo encantada de dejarme dirigir, y el resultado fue muy bonito. Él sabía lo que hacía y es una autoridad. justo por eso me metí a un curso de actuación para actualizarme y cumplir con los requisitos que piden las nuevas generaciones. siempre he dicho que en esta carrera, o te renuevas o te mueres”.

-Los personajes ya no son los mismos con el tiempo...

“Exacto, mi tirada es seguir vigente y trabajar, deseando me llegue un personaje padre, interesante y bonito. No importa si es protagónico, antagónico, comedia, etcétera. Eso ya dependerá de mí y estoy preparada para lo que sea, porque he hecho personajes de todo tipo. Al son que me pongan, yo les bailo”.

-¿De qué dependen los castings de ahora?

“Va más allá si eres buena o mala actriz. Más bien es lo que tiene en la mente cada productor, cada escritor y la gente que está alrededor. Por ejemplo, yo trato de no juzgarme, ni dejo que mi mente me ponga trampas, porque a veces el 95 por ciento de nuestros miedos nunca pasan y el chiste es dar lo mejor, prepararme y saber que yo estuve al 100 por ciento. Con eso me quedo y el resultado ya dependerá de muchas circunstancias”.

-¿Qué pasó por tu mente cuando te diste cuenta que los castings no eran los mismos que antes?

“Lo primero que pensé es en que no me iba a amargar. Por ningún motivo me iban a echar a perder mi día. Soy actriz y ante todo me defino como persona, como ser humano, como mujer y con el derecho de vivir los días con agradecimiento. No me iba a tirar llorando. Al contrario, la vida cambia y uno se tiene que adaptar a los cambios, y quien logra sobrevivir es porque supo entender que debemos actualizarnos para seguir vigentes dentro del medio artístico”.

Alejandra Procuna confesó si ha recibido alguna propuesta indecente a lo largo de su carrera

-¿Llegaste a recibir alguna propuesta indecorosa por parte de un productor?

“Sí, por supuesto que he recibido propuestas indecorosas en varias ocasiones en mi carrera. Una vez me sucedió, hace 15 años, cuando un hombre, del cual no diré más detalles, me dijo algo indecoroso para darme un papel y no lo acepté. Hoy en día no sé si me arrepiento el no haber accedido, pero bueno, ya qué (ríe), pero sé que las puertas me las abriré yo solita y con la ayuda de Dios”.

-Si en estos momentos te propusieran algo indecoroso, ¿aceptarías?

“Si es a cambio de un personaje padre y bien pagado, claro que sí. Ya con esta madurez, dejémoslo en quién sabe, ahí lo dejamos (ríe)”.

-¿Volverás a manejar o estarás de lleno en la actuación?

“El ser chofer fue un nuevo despertar en mi carrera, pero ahí tengo la opción y cuando vea que no sale algún proyecto en televisión o teatro, yo misma me iré a trabajar para generar dinero, porque me divierte mucho. Sin embargo, cuando me llegue la oportunidad de trabajar como actriz, tendré que dejar a un lado la manejada, pero estoy segura de que no pienso dejar mi profesión como actriz y tampoco mi trabajo de chofer. Solo tengo que adaptarme a lo que Dios me vaya poniendo en el camino”.

-¿Dónde te veremos próximamente?

“Ahorita tengo en puerta un proyecto bien bonito, pero no puedo decir mucho. Lo que sí puedo contarte es que este casting lo hice solita desde el celular y me emociona, porque aprendí cosas nuevas. Como me gusta actualizarme, me mandé a comprar un aro de luz, un micrófono y todo el equipo necesario para mandar mi material, así que cuando me quede, les daré la noticia”, finalizó.

