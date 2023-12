Daniela Parra dedica su triunfo en La estrellas bailan en Hoy a su padre Héctor N ¡Hasta la cárcel!

Este viernes llegó a su fin el exitoso reality Las estrellas bailan en Hoy y los ganadores fueron Daniela Parra y Rafael Nieves quienes conversaron con TVNotas sobre este triunfo que les dieron los jueces de la emisión y el público.

Daniela Parra nos dijo “ha sido una gran experiencia, gracias a todo el público que votó por nosotros, lo hicimos por ellos, estoy en shock”.

Mientras que Rafa nos comentó “me siento tan agradecido y orgulloso, he participado en varios realitys y ahora me saco la espina. Se siente tan bonito, jamás me imaginé ganar en baile. Me encantaría quedarme a trabajar en Televisa”.

Y es que ambos nos dijeron que jamás pensaron que podían ganar, Rafa señaló “yo dije no sé bailar pero quiero aprender, la primera semana estuvimos a punto de ser eliminados, pero eso en vez de darnos para abajo nos sirvió como combustible y gasolina para ponernos las pilas y avanzar. Nos sirvió esa semana de estar hasta abajo”.

Y Daniela nos revela en exclusiva “yo estuve a punto de salirme del programa, dije esto no es para mí, pero regresé con otra actitud y con disciplina... vino un crecimiento muy importante”.

Para ella es muy especial la dedicatoria de este triunfo a su padre que se encuentra en la cárcel, “ya sabe de mi triunfo y sé que está de lo más contento y orgulloso, era el fan televidente número 1”. Y nos dijo que ya tiene más propuestas televisivas, “vienen proyectos gracias a Dios, tenemos la plática pendiente para el CEA, hay grandes cosas en camino”.

