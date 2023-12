¿Quién es Oscar Barajas, el esposo de Kimberly, ‘La Más Preciosa’?

El pasado 9 de diciembre, Kimberly, conocida como ‘La Más Preciosa’, celebró su boda con Óscar Barajas en una quinta de León, Guanajuato, marcando un nuevo capítulo en su vida.

Aunque Barajas no es una figura reconocida en el mundo del espectáculo o las redes sociales, su unión con la famosa influencer ha despertado la curiosidad sobre su identidad.

Boda de Kimberly la más preciosa y Óscar Barajas en León, Guanajuato / Alejandro Isunza

Óscar Barajas, el hombre que conquistó a Kimberly, ‘la más preciosa’

Óscar Barajas es originario de León, Guanajuato y por Kimberly sabemos que era fan de ‘La Más Preciosa’.

A través de las redes sociales, se ha revelado que Óscar Barajas trabaja en el ámbito médico, desempeñándose como enfermero, aunque no ha detallado su rol específico en el hospital.

Óscara Barajas es enfermero. / Instagram:@oscarbarajas00

En su cuenta de Instagram, Barajas comparte instantáneas desde el hospital, mostrándose en quirófanos junto a colegas de trabajo o tomándose selfies, resaltando su amor por su profesión y su compromiso en el ámbito médico.

Historia de amor enre Kimberly, “la más preciosa” y Óscar Barajas

El encuentro entre Barajas y Kimberly tuvo lugar en enero de 2023, cuando coincidieron en un aeropuerto. Barajas se acercó para pedirle una foto mientras esperaban sus maletas. La casualidad los llevó a descubrir que compartirían el mismo vuelo hacia Monterrey, Nuevo León, ese mismo día.

A pesar del encuentro inicial, Kimberly expresó inicialmente ciertas reservas hacia Barajas debido a su insistencia en conocerla.

Sin embargo, el destino pareció tener otros planes para la pareja, ya que mantuvieron el contacto desde ese día.

A principios de enero, Kimberly compartió ante sus más de 1.3 millones de seguidores que había tenido una cita con un fan, y escribió: “con mi futuro amor de mi vida”.

Alejandro Isunza

Barajas le pidió matrimonio a Kimberly en marzo de 2023, con tres meses de relación la pareja se comprometió por lo que fue muy criticada, por la repentina pedida de mano.

Oscar Barajas criticado por ser mantenido; Kimberly lo defiende

Cabe destacar que usuarios han criticado a la pareja y aseguran que Kimberly ‘la más preciosa’ mantiene a su ahora esposo, pero la influencer aclaró que Barajas está en búsqueda de empleo, aunque enfrenta dificultades por no tener sus documentos laborales.

“No trabaja, pero anda buscando trabajo, el problema es que no tiene su cédula y su certificado, todo lo dejó dónde vivía con su papá, resulta que el papá no sabe dónde los ha dejado, pero él ya está metiendo sus solicitudes”, concluyó Kimberly aclarando que está en la búsqueda.

