Oka Giner revela que recibió una cachetada real en una telenovela: “Me dejaron marcada”

Las cachetadas en las telenovelas han sido un recurso clásico para intensificar la carga dramática de las escenas. Sin embargo, en los últimos meses, han surgido denuncias de actrices que aseguran haber recibido golpes reales durante las grabaciones.

A la reciente declaración de Karla Esquivel sobre Leticia Calderón se une ahora Oka Giner, quien reveló que también vivió una experiencia similar al inicio de su carrera.

Oka Giner confirma que fue golpeada en una telenovela

Durante su participación en el programa Faisy nights, la protagonista de Las hijas de la señora García confesó que una actriz le dio una cachetada real en una de sus primeras telenovelas, provocándole una fuerte hinchazón en la mejilla. Aunque no reveló el nombre de la actriz ni el proyecto en cuestión, aseguró que la agresión fue completamente inesperada y sin su consentimiento.

“Me ha pasado que me den, yo nunca he dado, pero me ha pasado que me den sin consentimiento”, declaró Oka Giner.

La actriz explicó que el golpe fue tan fuerte que la marca del anillo de su compañera quedó impresa en su rostro durante horas.

“A mí me pasó que, en el video, se ve que me la da con la derecha. Entonces, porque traías los anillos de casada en la derecha cuando me la diste, me dejó marcada”, agregó.

Oka Giner revela que recibió un golpe por parte de otra actriz / Faisy night

La postura de Oka Giner sobre las cachetadas reales en la actuación

Oka Giner respaldó la denuncia de Karla Esquivel y destacó que este tipo de agresiones deberían erradicarse por completo en la industria del entretenimiento.

“Karla tiene un punto... Ella lo que dice y lo que argumenta, y tiene toda la razón: las cachetadas no me importan la escuela que traigas. Ya no se dan. No sabes si puedes poner en riesgo el día entero de grabación. No sabes si me das en el tímpano. Si me noqueas, porque me la diste mal... A mí, en mi caso, se me hinchó y se me quedó marcado el anillo medio día. Entonces hay una razón por la que no se actúa así", puntualizó.

Giner también se refirió a una cultura competitiva que, según ella, existía en la industria y que podría haber motivado estas situaciones.

“Cuando estábamos estrenándonos como protagonistas... hay gente que viene de una escuela muy rara. Antes nos enseñaban a competir entre mujeres. Hoy, viva el feminismo. Yo marcho cada 8 de marzo y yo defiendo a las mujeres. Siempre voy a defender a las mujeres. Hay gente que no está en esa mentalidad y que compite con la nueva por hacerla pagar un derecho de piso”, explicó.

Oka Giner recordó que la cachetada que recibió ocurrió cuando apenas comenzaba en la televisión, por lo que la situación la tomó completamente por sorpresa: “Cuando a mí me tocó, yo era una niña. Yo era niñita. Yo iba empezando. Yo tenía mis buenos 20 años a lo mucho”, relató.

