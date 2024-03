Oka Giner en una ‘Marea de pasiones’, lista para cualquier reto: “No tengo miedo a las escenas de pasión”

La semana pasada se estrenó, en horario estelar, la telenovela ‘Marea de pasiones’, con las actuaciones protagónicas de Oka Giner y Matías Novoa. Platicamos con la actriz, quien nos confesó que está muy nerviosa con el reto que se le presenta.

“Los nervios empezaron. Estoy con una tembladera y una taquicardia porque el sueño de una niñita hoy se cumple. Quiero que le vaya muy bien. Tengo los sentimientos encontrados”.

Pensó que era un reality y era la oportunidad de protagonizar en horario estelar

Para Oka, que la hayan considerado para este proyecto llegó de manera inesperada: “Estaba terminando un proyecto que pronto verán por VIX y me hablaron para preguntarme qué tan valiente era. Pensé que me estaban invitando a un reality, pero me platicaron del proyecto y me emocioné muchísimo”.

Mira: Daniel Bisogno fue dado de alta: Filtran primeras imágenes

En la trama personifica a una abogada que debe defender a su familia contra quien sea, incluso, contra el amor de su vida. “’Luisa Grajales es una abogada y es una convencida de la justicia. Algo que no tolero son las injusticias, entonces me identifico con mi personaje. Me siento agradecida por el elenco que está aquí. Sé que soy una cara relativamente nueva. Que me cobijen de esta manera, con esta calidad de actores, me hace sentir bendecida”.

Esta producción de Giselle González se graba en las playas de Nayarit, lo que también ha sido un reto. “Grabar en playa y exteriores se ve hermoso en televisión, pero es muy difícil. Te suda todo (ríe). El peinado se te cae a cada rato. El vestuario hay que estarlo secando. Sin embargo, al ver las imágenes, y saber que las locaciones son parte de la historia, la verdad te envuelve”.

Oka está lista para mostrar un poco más de piel en escenas fuertes y sensuales. “No le tengo miedo a las escenas fuertes o de pasión. Vengo preparada para eso. Disfruto mucho porque estoy con compañeros comprometidos y respetuosos. Hemos hecho una armonía linda. La dirección que tenemos también es fabulosa y estamos felices. Somos un gran equipo”.

Puedes ver: Mariazel anuncia con tierno video que se convertirá en mamá por segunda ocasión

Oka Giner nos platica los retos a los que se enfrenta en su primer protagónico en horario estelar / Liliana Carpio/ Cortesía Televisa y Agencia Get

Su protagónico hecho realidad puso en pausa su camino para ser madre

Para la actriz, es un sueño hecho realidad: “Si a mí me hubieran dicho hace cinco años que estaría protagonizando la novela estelar de Televisa, no lo hubiera creído. Me conmuevo mucho con esto, porque soy una niña de provincia que no tenía ningún contacto en la televisión para que me ayudara a entrar o a posicionarme. Estar aquí parada hoy y vivir este sueño es impresionante”.

Con tanto trabajo puso en pausa los sueños de convertirse en madre junto a su esposo, el standupero Nacho Redondo: “El marido está igual o peor de trabajo. Es parte del éxito de mi matrimonio: que nos extrañamos mucho porque nunca nos vemos (ríe). No, también está realizando sus sueños y estamos muy claros en eso. Ya después veremos el tema de los hijos, porque, cómo dan lata con ese tema. Somos dos personas jóvenes que queremos seguir disfrutando nuestro matrimonio. Ahorita tenemos mucho trabajo y es momento de explotarlo. Los hijos vendrán después”, concluyó.

Checa: Premios Oscar 2024: ¿Por qué John Cena apareció sin ropa en la ceremonia?

¿Quién es Oka Giner?

Tras estudiar en el CEA de Televisa, su primera participación fue en la serie Gossip Girl: Acapulco en 2013. Después trabajó para Telemundo en varias series, entre ellas, Señorita pólvora.

En 2018, regresó a Televisa para la serie La piloto y en 2021 debutó en Netflix con La venganza de las Juanas.

Oka Giner estudió en el CEA y ha logrado forjar su propio camino en la actuación / Liliana Carpio/ Cortesía Televisa y Agencia Get

También trabajó en Madre solo hay dos, Corazón guerrero y Donde hubo fuego.

En diciembre de 2022 la actriz se casó con Nacho Redondo luego de poco más de un año que anunciaron su compromiso y tres de relación.