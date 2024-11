La nueva telenovela Las hijas de la señora García: María Sorté protagoniza y Gloria Trevi canta el tema

La noche de este miércoles se llevó a cabo la presentación de la telenovela ‘Las hijas de la señora García’, producción de José Alberto Castro que se estrenará este 11 de noviembre a las 9:30 de la noche por Las estrellas.

María Sorté y Arlette Pacheco, Las hijas de la señora García, telenovela Televisa 2024 / LUIS PEREZ / TVNotas

¿De qué trata la nueva telenovela ‘Las hijas de la señora García’?

Este melodrama narra la historia de una madre (María Sorté) que está dispuesta a todo con tal de que sus hijas, Valeria (Oka Giner) y Mar (Ela Velden) tengan un destino diferente al suyo. La señora García luchará por ver sus sueños reflejados en sus hijas y darles el más alto nivel de vida. Pero en la lucha por lograr su obsesiva meta, se dará cuenta que, para alcanzar lo verdaderamente valioso e importante de la vida, deberá dejar a un lado su ambición.

Emanuel Palomares, Las hijas de la señora García, telenovela de Televisa, producida por José Alberto Castro, 2024 / LUIS PEREZ / TVNotas

¿Cuál es el elenco de la nueva telenovela de Televisa?

‘Las hijas de la señora García’ también cuenta con las actuaciones de:

Guillermo García Cantú,

Juan Diego Covarrubias,

Brandon Peniche,

Emmanuel Palomares,

Mónica Dionne,

Geraldine Bazán,

Alex Perea,

Luis Gatica,

Roxana Castellanos,

Arlette Pacheco,

Macarena Miguel,

Alejandra Jurado,

Claudia Bouza y

la primera actriz, Nuria Bages.

Además, cuenta con la actuación especial de Laura Flores.

Juan Diego Covarrubias, telenovela Las hijas de la señora García de Televisa, 2024 / LUIS PEREZ / TVNotas

La protagonista de este nuevo melodrama, María Sorté, celebra 50 años de carrera

La gran protagonista es la primera actriz María Sorté que señaló: “Es el personaje de mi vida, y qué bonito hacerlo ahora que estoy cumpliendo 50 años de carrera. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Es una mujer ambiciosa que no tiene límites, pero que estoy segura le gustará al público”.

Gloria Trevi canta el tema “Cueste lo que cueste” en la telenovela, Las hijas de la señora García, producida por José Alberto Castro en 2024 / LUIS PEREZ / TVNotas

Gloria Trevi interpreta el tema musical de la telenovela, “Cueste lo que cueste”

La sorpresa de la noche fue que el tema musical de esta telenovela es interpretado por Gloria Trevi, quien estuvo presente en esta presentación para deleitar a los asistentes con el tema “Cueste lo que cueste”.

Al respecto Gloria señaló: “Estoy muy agradecida de que me hayan invitado a este proyecto tan bonito. Esta es la noche de María Sorté. Estoy muy emocionada como mujer de ver su gran talento, que ella sea la protagonista”.

Por su parte José Alberto Castro mencionó: “Hablé con Gloria y después de una plática de 30 minutos por teléfono me dijo: ‘Ya entendí. Nos hablamos más adelante’, y a las tres semanas me llamó y me dijo: ´Ya tengo la canción’ y al escucharla se me puso la piel chinita. Es uno de los mejores temas que he tenido para una telenovela y que creo que va a hacer historia”.

Sobre la historia, el productor comentó: “Es una telenovela que el público va a disfrutar mucho, con gran sentido del humor, con gran drama, un elenco maravilloso”.

La adaptación de ‘Las hijas de la señora García’ es de José Alberto Castro y Vanesa Varela. Los libretos son de Patricio Saiz, Ricardo Avilés y María Chávez. Los directores de escena son Salvador Garcini y Fez Noriega. La dirección de cámaras es de Bernardo Nájera y Mauricio Manzano. El director de fotografía es Gerónimo Denti.

