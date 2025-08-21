Jorge Losa revela que en el Fashion Week de Nueva York: ¡le pedían su cuerpo a cambio desfilar! ¿Aceptó?

El exparticipante de “La casa de los famosos México”, Jorge Losa, compartió recientemente en su pódcast Dopamina2 con Ferka, un duro episodio de su pasado como modelo. Según contó, durante su participación en la Fashion Week de Nueva York, fue víctima de presiones para pagar con favores s*x... a cambio de desfilar, pero ¿quién se lo pidió? ¿Aceptó con tal de estar en la pasarela? Te contamos todo lo que reveló.

¿Qué pasó con Jorge Losa en su experiencia como modelo en Nueva York?

En su relato, Jorge Losa recordó que, en sus inicios como modelo, vivió uno de los momentos más extremos de su carrera en Nueva York y que nunca antes había hablado del tema. “Donde he llegado a extremos es en New York, nunca he hablado de esto y es la primera vez que lo haré, no pasa nada”, dijo.

El actor recordó que hace algunos años tuvo la oportunidad de participar en la Fashion Week en Nueva York, pero durante su estancia se topó con un organizador que le pidió acudir a su habitación y pagar con favores s*x.....para poder formar parte del desfile. La situación le resultó totalmente inaceptable y, aunque se negó rotundamente, esa decisión le costó ser expulsado del evento.

El modelo relató que, a pesar de ser uno de los que más diseñadores tenía ya asegurados, un hombre lo sacó del evento la noche antes de su desfile. Mientras él se negaba a cumplir con la propuesta, pudo observar cómo otros jóvenes, incluidos tiktokers, modelos e incluso bailarines de famosos, accedían a las habitaciones del hotel para “cumplir” con la cuota exigida.

“Cuando ves a gente con millones de seguidores, tiktokers, gente que salió en el video de J.Lo, megatops y guapísimos, los vi haciendo fila para pasar. Yo los vi, yo los vi; por eso no me lo cuentan. Me tuve que ir.”

Jorge Losa revela como fue excluido del Fashion week / Instagram: @jorgelosaactor

Jorge Losa aseguró que la presión era explícita: pasar por la habitación del director era un requisito para poder participar en los desfiles. Al negarse, el trato se volvió hostil y sufrió un intento de agresión física.

“No pude desfilar porque un wey me sacó de todo, a pesar de que yo era de los que más diseñadores tenía ya... Al día siguiente, como yo no acepté, el señor agarró un bote de vidrio y me lo intentó tirar porque no acepté lo que él quería. ‘Vete, vete, vete’. Me fui a una cafetería cerca del Madison Square Garden y empecé a llorar porque no podía creer que esto pasa”. Jorge Losa

Jorge Losa fue corrido del Fashion week por no querer pagar con cuerpo a un organizador. / IG: @jorgelosaactor

¿Qué director le pidió a Jorge pasar a su habitación a cambio de desfilar en el Fashion week?

Aunque Jorge no mencionó el nombre del director, señaló que la presión provenía de un organizador del evento y que la práctica afectaba a muchos modelos, bailarines, e influencers que deseaban formar parte del evento.

Sin embargo él decidió mantenerse firme y no ceder aunque esto le costara que lo corriera del desfile.

Tampoco señaló en qué año ocurrió esto, pero él mismo ha revelado en varias ocasiones que antes de ser actor incursionó en la industria del modelaje.

